Nina Luhmann (links) feierte mit dem TSV Fischerhude-Quelkhorn in der Bezirksliga einen Einstand nach Maß.

Einen Traumstart in die Saison 2018/19 haben die Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn erwischt. Der Aufsteiger feierte einen Kantersieg gegen den TSV Timke und erklomm auf Anhieb die Tabellenspitze der Bezirksliga Lüneburg West. Im Kreisderby setzte sich der TSV Bassen auf eigenem Platz gegen den SV Holtebüttel deutlich durch.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Timke 9:0 (3:0): Das Konzept einer sehr offensiven Spielweise von Jan Blanken ging beim Saisonstart auf. Der Gegner aus Timke war dem Team von der Wümme in allen Belangen unterlegen. Die Gastgeberinnen ließen nicht eine zwingende Torgelegenheit der Gäste zu. „Meine Mannschaft hat sehr konzentriert gespielt und von Beginn an den Weg zum Torerfolg gesucht“, sagte Blanken, der erstmals nach einer Viertelstunde jubeln durfte. Die vom SC Weyhe gekommene Bassenerin Nina Luhmann markierte ihren ersten Treffer für die Blanken-Elf. Bis zum 2:0 durch Nora Burmeister dauerte es zwar fast 20 Minuten (34.), dafür war der Treffer aber sehenswert, da der Ball aus der Distanz unhaltbar im Kasten einschlug. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel gelang Esther Fresse das 3:0. In der Pause warnte Blanken sein Team vor Leichtsinnigkeit und appellierte, weiter konzentriert zu Werke zu gehen. Das machte sein Team auch und wurde mit einem halben Dutzend weiterer Tore belohnt. Sie wurden von Anna-Lena Thran (51.), Burmeister (70./76.), Luhmann (75.), Laura Döbrich (81.) und Johanna-Luisa Freese (89.) erzielt. „Trotz der überzeugenden Leistung werden wir jetzt nicht übermütig und arbeiten weiter an unserem Ziel, die Klasse zu halten“, sagte Blanken, dessen Elf am kommenden Wochenende spielfrei ist.

TSV Bassen - SV Holtebüttel 6:2 (2:0): Pia Haroth im Tor des SVH hatte im Derby jede Menge zu tun. Die Keeperin hielt, was zu halten war und wuchs in einigen Szenen über sich hinaus. Dennoch reichte es für den überlegenen TSV Bassen zu einem halben Dutzend Treffer. Vor der Pause war die Elf von Bastian Okrongli das deutlich dominierende Team. Die Gastgeberinnen führten aber trotzdem nur mit 2:0. Die Treffer markierten Anna-Lena Lübkemann (21.) und Christina Meyer (35.). Bei weiteren guten Tormöglichkeiten durch Meyer, Lena Wilkens und Hannah Maruschke hielt Haroth glänzend. Einmal hatte die Nummer eins von SV-Trainer Andreas Dressel aber auch Glück, als der von Joelle-Laureen Trimpert abgefeuerte Ball gegen die Latte klatschte. Auch nach der Pause rettete Haroth mehrfach, musste den Ball aber trotzdem noch viermal aus ihrem Tornetz holen. Die Bassener Treffer erzielten Katja Wiesenmüller (56./58.), Mara Schidzig (68.) und Holtebüttels Miriam Thiesfeld, der ein Eigentor unterlief (88.).

Zum zwischenzeitlichen 1:5 und 2:5 trafen Pauline Lang (71.) und Stina Allermann (85.). Fast wäre sogar der Treffer zum 3:5 gefallen. Bassens Torfrau Jennifer Schmidt wehrte aber einen Holtebüttler Foulelfmeter ab (87.). „Unser heutiger Sieg war zu keiner Phase gefährdet und hätte höher ausfallen können, wenn nicht müssen. Eine gute Stunde lang hatten wir alles im Griff, ließen aber die nötige Spannung vermissen, um die Begegnung souverän zu Ende zu spielen. Unterm Strich sind wir mit dem Saisonauftakt zufrieden“, sagte Bassens Pressesprecher Uwe Norden, der mit der Mannschaft bereits am Mittwoch (19 Uhr) zum TSV Timke in den Kreis Rotenburg reisen muss.