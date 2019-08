RW-Trainer Ilyas Uyar freut sich schon sehr auf den Vergleich mit dem Stadtrivalen, weil sich am Sonntag Freunde und Familienmitglieder auf dem Platz am Freibad begegnen. (Björn Hake)

Achim. Das Internet verrät es: Das Duell zwischen dem TSV Achim und dem 1. FC Rot-Weiß Achim ist kein alltägliches. Laut Google Maps beträgt die Luftlinie zwischen den beiden Plätzen der beiden Klubs gerade einmal 1,8 Kilometer. Mit dem Fahrrad benötigt man elf Minuten, um vom Steinweg zum Freibad zu kommen. Wird ein wenig doller in die Pedale getreten, kann die Strecke sicher auch in weniger als zehn Minuten zurückgelegt werden. Die Zahlen zeigen, dass das Duell in der Fußball-Bezirksliga ein Kurzstrecken-Derby ist. An diesem Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) steht die Begegnung der beiden Achimer Klubs an – und zwar am Freibad auf dem Platz des Aufsteigers TSV Achim.

Wenn zwei Klubs aus einer Kleinstadt sich duellieren, ist nicht auszuschließen, dass sich viele Spieler untereinander kennen. Genau das macht den Reiz eines solchen Derbys aus. RW-Coach Ilyas Uyar freut sich daher auch schon diebisch auf das Aufeinandertreffen. „In dem Spiel stehen sich Freunde, Familienmitglieder und Jungs gegenüber, die zusammen aufgewachsen sind“, sagt er. „Es ist auf jeden Fall eine große Brisanz da.“

RW will Revanche nehmen

Weil in der gegnerischen Elf so einige Bekannte stehen, sei sein Team bereits „richtig heiß“ auf das Duell mit dem Stadtrivalen, erläutert Uyar. Für die Rot-Weißen gibt es da aber auch noch ein Erlebnis aus der Vorbereitung, das ihnen eine Extra-Portion Motivation verleiht. Während der Badener Sportwoche standen sich der TSV und RW ebenfalls gegenüber. Damals setzte sich der TSV mit 1:0 durch. „Ich glaube, diese Niederlage hat Rot-Weiß noch nicht verknust“, sagt TSV-Coach Sven Zavelberg. Dem kann Uyar nur zustimmen, der damals noch nicht als Coach auf der Bank saß: „Die Jungs sollen diese Niederlage aber nicht zu hoch hängen. In der Vorbereitung darf man auch mal verlieren.“ Das wolle er jetzt – im Pflichtspiel – aber mit aller Macht verhindern.

Ilyas Uyar ist deutlich anzumerken, dass er das Derby emotional angeht. Dass es sich bei dem Stadtduell um ein besonderes Fußballspiel handelt, findet auch Zavelberg. Der Coach des Aufsteigers geht die Begegnung mit dem Klub aus der Nachbarschaft eher nüchtern an: „Ich will das Spiel nicht größer reden als es ist. Für uns ist Rot-Weiß ein Gegner, gegen den wir auch nur drei Punkte holen können und wollen. Vielleicht ist der Gewinner dann bis zum nächsten Derby König von Deutschland, aber ich will das Spiel nicht unnötig hochpushen.“

Zavelberg geht Partie nüchtern an

Sven Zavelberg will sich vor dem Spiel lieber an die Fakten und die bisherigen Leistungen halten. „Und da haben wir gesehen, dass wir in Sequenzen in der Bezirksliga mithalten können. Aber das ist uns noch nicht über die gesamte Distanz gelungen“, erklärt der Trainer das Remis gegen Hambergen und die knappe Niederlage in Pennigbüttel.

Dass sich die Emotionen bei Zavelberg im Vorfeld im Rahmen halten, kann Uyar durchaus verstehen. „Natürlich hat Sven recht, wenn er sagt, dass es sich bei dem Duell auch nur um ein Fußballspiel handelt. Aber der TSV steht meiner Ansicht nach schon unter Zugzwang. Wir haben vier Punkte, der Gegner erst einen. Gewinnen soll am Ende der Bessere. Und das wollen natürlich wir sein“, sagt der RW-Trainer, der von seiner Elf eine besser Schlussphase als in der Vorwoche sehen möchte. Die Achimer spielten gegen Sottrum 4:4. Uyar: „Wir haben das Spiel analysiert und einen dicken Haken dran gemacht.“