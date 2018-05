Trainer Jörg Rademacher gibt die Marschrichtung bei der HSG Delmenhorst vor. Das Ziel hieß von vornherein Aufstieg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Gleich drei Neulinge aus der hiesigen Region bevölkerten in der zurückliegenden Spielzeit die Handball-Verbandsliga Nordsee: Die HSG Delmenhorst konnte die Oberliga nicht halten, die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sowie die TS Hoykenkamp stiegen aus der Landesliga auf. Die Vorzeichen waren daher verschiedene: Während die Delmenhorster mit ihrem neuen Trainer Jörg Rademacher unmissverständlich klar machten, dass der Abstieg nur ein Ausrutscher sein sollte – im Jahr 2020 will das Team sogar in der 3. Liga ankommen – ging es für die beiden Teams aus dem Landkreis von Beginn an um den Klassenerhalt. Während die Delmestädter ihr Ziel in beeindruckender Manier erreichten, endete das Abenteuer Verbandsliga für die beiden Aufsteiger nach nur einer Saison.

Holpriger Start, furiose Serie

Die favorisierten Delmenhorster legten keinen Start nach Maß hin. Bereits am zweiten Spieltag unterlag die Rademacher-Sieben beim VfL Fredenbeck II, in Runde vier hieß es beim Wilhelmshavener HV nach 60 Minuten lediglich 27:27. Die Heimspiele gewann die HSG vor allem aufgrund besserer Fitness, spielerisch hakte es teilweise doch gewaltig. Schon gab es erste Unkenrufe, dass das Projekt 2020 mit Ziel 3. Liga wohl übertrieben sei, wenn es kaum für die Verbandsliga reiche. Doch Vorstand, Trainer und Mannschaft blieben ruhig. "Das war gut so. Und es war auch wichtig, dass wir an unseren Zielen festgehalten haben", blickt Rademacher zurück. Er hatte bereits bei seinem Antritt angekündigt, dass es mindestens bis Weihnachten brauche, bis die Mannschaft die neuen Vorgaben umsetzen könne, auch den holprigen Start prophezeite er. "Als Trainer hofft man natürlich, dass es nicht so kommt", sagt er schmunzelnd. Vielleicht, fügt er hinzu, sei die Niederlage aber zum richtigen Zeitpunkt gekommen. "Jeder wusste dann, dass es kein Spaziergang wird", meint Rademacher.

Leicht und locker siegte die HSG nicht immer, doch sie gewann ab Spieltag fünf jede Partie – 22 am Stück. Und sie wurde immer dominanter, im letzten Saisondrittel konnte kein Gegner auch nur im Ansatz mithalten. Nicht nur im Fitnessbereich zeigte sich die HSG überlegen, auch spielerisch agierte sie auf einem eigenen Niveau. "Wir haben Woche für Woche geschaut, wie wir uns verbessern können, um den Wiederaufstieg hinzubekommen. Spätestens im Januar und Februar wurden die Abläufe dann immer besser, das System hat gegriffen, die Mannschaft hat gemerkt, dass sie meine Vorgaben umsetzen kann. Wir wurden immer stabiler", erzählt Rademacher.

Früh stand der Aufstieg fest, auch die Meisterschaft machte die HSG einige Runden vor Schluss klar. Und doch ließ sie nicht nach. "Wir haben es bis zum Ende durchgezogen. Wir wollten nicht daddeln und Punkte abgeben. Es macht einen als Trainer schon stolz, dass das geklappt hat, dass wir mit nur einer Niederlage durchgekommen sind. Das Jahr hat viel, viel Selbstvertrauen gebracht, das müssen wir mitnehmen", schaut der HSG-Coach voraus. Die kommende Saison werde brutal. "Uns ist allen bewusst, wie schwer es wird. Aber wir wissen, was wir können. Erstes Ziel ist, dass wir nicht absteigen", sagt Rademacher, der die Gesamtheit der Mannschaft lobt, einzelne Spieler nicht hervorheben will. Das Jahr sei für die Entwicklung wichtig gewesen. "Wir haben jetzt einen Sockel, auf dem wir aufbauen können", meint Radmacher. Zu diesem gehöre eine grundsolide Abwehr inklusive Torwart. "Da liegt meine Priorität drauf. Ohne starke Defensive gewinnt man gar nichts", meint er. Ebensowenig ohne absolute Fitness – und die hatten die Delmenhorster.

Letztlich dominierte die HSG – nach den vorprogrammierten Startschwierigkeiten – nach Belieben. Knapp 100 Treffer mehr als die zweitbeste Offensive erzielten die Rademacher-Mannen. Auch kassierte kein Team weniger Gegentore. Den überragenden Torschützen hatten die Delmenhorster nicht in ihren Reihen, die Breite des Kaders mit geringen Qualitätsunterschieden zwischen Start- und Bankspielern zeichnete die HSG aus.

Lange sah es für die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg danach aus, dass sie die Klasse halten kann. Fünf der ersten sieben Heimspiele gewann die Sieben von Trainer Andreas Müller. Doch gerade in der Schlussphase der Saison schaffte es die Mannschaft nicht, Vorsprünge in Punkte umzumünzen. Zwischen dem 21. und 24. Spieltag lag die HSG zur Halbzeit jeweils in Führung, führte auch im zweiten Durchgang teils deutlich. Trotzdem setzte es in den vier Partien drei Niederlagen mit je einem Tor Unterschied sowie ein Unentschieden. Der Abstieg war damit de facto besiegelt, eine Niederlage am vorletzten Spieltag sowie ein Sieg zum Abschluss hatten tabellarisch keine Relevanz mehr. Probleme hatten die Bookholzberger vor allem in der Offensive. Lediglich zwei Teams trafen seltener, nur ein Kontrahent wies eine schlechtere Siebenmeterquote auf. Die Defensive hingegen fand sich im Tabellenmittelfeld ein.

Früh stand hingegen der Abstieg der TS Hoykenkamp fest. Lediglich fünf Siege holte die Mannschaft von Trainer Adrian Hoppe. "Charakterlich ist das eine ganz feine Truppe. Sie hat bis zum Ende durchgezogen", lobte der Coach. Problematisch sei vor allem die Trainingsbeteiligung gewesen. "Wir haben sowieso nur zweimal die Woche trainiert, das ist schon wenig für die Verbandsliga. Da viele Spieler altersmäßig im Herbst ihrer Laufbahn sind, haben sie berufliche und familiäre Verpflichtungen und konnten nicht mal dieses Angebot wahrnehmen", berichtete Hoppe. So sei es schwierig, in der Verbandsliga mitzuhalten. Regelmäßig brach die Turnerschaft konditionell ein: Sie hielt zwar 40, 45 Minuten mit, musste dann jedoch abreißen lassen.

Dazu gesellte sich Verletzungspech. Haupttorschütze Sebastian Rabe konnte nur 17-mal mitwirken, erzielte dabei 142 Tore. Dazu verlief der Start unglücklich. Einem unnötigen Unentschieden bei der Heimpremiere am zweiten Spieltag folgte eine Ein-Tor-Niederlage beim folgenden Auswärtsauftritt. "Hätten wir da gewonnen, hätten wir vielleicht die Euphorie des Aufstiegs länger behalten", meint Hoppe. Allerdings fehlten insgesamt elf Punkte zum rettenden Ufer und damit fast so viele wie die Turnerschaft holte.