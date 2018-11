Stefan Baum und der TV Baden empfangen den Meisterschaftsfavoriten. (Björn Hake)

Sportliche Wunder gibt es immer wieder. Und genau solch eines könnte es am Sonntag in der Lahofhalle geben. Der TV Baden trifft in der 2. Volleyball-Bundesliga auf den absoluten Titelfavoriten CV Mitteldeutschland (Anpfiff um 16 Uhr). Sollte der Aufsteiger das Duell in der Tat für sich entscheiden, wäre dies nichts weniger als ein sportliches Wunder. Mit einem Vorteil gehen die Badener schon einmal in das Heimspiel gegen das Team aus Leuna (Sachsen-Anhalt): Sie können völlig befreit auftreten.

Badens Coach Fabio Bartolone hat es im Laufe der Saison schon mehrfach gesagt, dass sich seine Mannschaft in den Heimspielen nicht selten selbst unter Druck setzt. Solch eine Einstellung dürfte am Sonntag jedoch komplett fehl am Platze sein. Denn in der Lahofhalle dürften wohl nur die allergrößten Optimisten damit rechnen, dass die Badener einen oder gar mehr Zähler für ihr Konto holen. Dafür steckt der TVB zu sehr in der Rolle des Außenseiters. Warum dem so ist, zeigt die Statistik. Der CV Mitteldeutschland, dessen Kader mit internationalen Profis gespickt ist, hat sich sowohl im Jahr 2017 als auch 2018 die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Nord gesichert, jedoch beide Male auf den Aufstieg ins Oberhaus verzichtet. Dort spielte der Chemie Volley noch bis zum Ende der Spielzeit 2015/2016.

Keine perfekte Punktebilanz

In dieser Saison deutet wieder sehr viel darauf hin, dass Mitteldeutschland der Titelfavorit Nummer eins ist. Sechs Spiele hat die von dem Rumänen Mircea Dudas gecoachte Mannschaft bislang absolviert und hat das Feld jedes Mal als Sieger verlassen. Nur eine kleine Sache trübt die Bilanz des amtierenden Meisters. Die Punktebilanz ist nicht perfekt: Der VC Bitterfeld-Wolfen sowie der VV Humann Essen waren gegen den CVM nahe dran am Sieg und verloren jeweils erst nach fünf Sätzen.

Fabio Bartolone erklärt zwar, dass auch seine Mannschaft derzeit gut drauf ist – zuletzt holte der TV Baden überraschend einen Punkt beim SV Warnemünde –, aber der Coach ist sich im Klaren darüber, dass ein richtig starker Kontrahent auf seine Mannschaft wartet. „Mitteldeutschland ist ein sehr erfahrenes Team. Es ist die beste Mannschaft der Liga. Das war sie ja auch schon in den beiden vorherigen Jahren“, sagt der Italiener. „Wir können ohne Druck spielen. Dennoch wollen wir unsere Zuschauer wieder einmal begeistern. Und vielleicht kommt es dann ja doch zu einer Überraschung.“

Genügend Möglichkeiten für verschiedene Spielsysteme hat Fabio Bartolone gegen den CV Mitteldeutschland schon einmal. Denn dem Coach des TV Baden stehen am Sonntag alle Spieler zur Verfügung.