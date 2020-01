Martin Dybol erhielt von Tobias Naumann das Vertrauen. Der Keeper schenkte dies mit einer starken Leistung zurück. (Björn Hake)

Achim. Der Adrenalinspiegel schnellte am Sonnabend in der Gymnasiumhalle mächtig in die Höhe. Die Spannung im Duell zwischen der SG Achim/Baden und dem ATSV Habenhausen war nicht zu toppen. Nachdem die Oberliga-Handballer aus Achim über die gesamte Spielzeit vorne gelegen hatten, entwickelte sich ein wahrer Krimi. Die Gastgeber hatten aber das Glück auf ihrer Seite und besiegten den Titelaspiranten mit 25:24 (13:7). Während die Bremer im Rennen um die Meisterschaft einen heftigen Dämpfer hinnehmen mussten, haben die Achimer das nächste Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Oberliga Nordsee gesetzt.

ATSV-Coach Matthias Ruckh kündigte nach der Begegnung allerdings an, dass man gegen die Wertung des Spiels einen Protest einlegen wollen. Der Grund dafür lag in der Schlussphase. Die finalen Sekunden, in denen die SG mit 25:24 führte, hatten es wahrlich in sich. Sie waren geprägt von Hektik. Zudem kam ordentlich Farbe ins Spiel: Kurz vor Ende bekam ATSV-Spieler Luc Schluroff nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, samt Blauer Karte, zu sehen. Kurz zuvor war die Partie schon für seinen Teamkollegen Mirko Ahrens nach der dritten Zeitstrafe frühzeitig beendet.

Wurf bleibt im Block hängen

Schluroff wurde disqualifiziert, weil er seinen Gegenspieler Jannis Jacobsen heftig geschubst hatte. Dieser stand wiederum im Verdacht, wenige Sekunde vor dem Abpfiff den Ball leicht weggetreten und so die Ausführung eines Freiwurfs für den ATSV verzögert zu haben. Laut Regelwerk hätte solch ein Vergehen eine Rote Karte gegen Jacobsen und einen Siebenmeter für die Gäste nach sich ziehen müssen. Die Schiedsrichter entschieden aber anders: Jacobsen blieb auf dem Feld, Habenhausen bekam einen Freiwurf zugesprochen. Den Gästen blieben drei Sekunden, um noch den Ausgleich zu erzielen. Es sollte ihnen nicht gelingen. Die letzte Aktion des Spiels war ein direkter Neunmeter der Gäste. Der Wurf von Mirco Währmann blieb im Block hängen.

Wie schon beim Auswärtssieg gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen kannte der Jubel bei den Achimern keine Grenzen. Tobias Naumann schrie die Freude immer wieder aus sich heraus. Und er hatte für seine Sieben viel Lob zu verteilen. „Das war noch einmal eine Steigerung zum Sieg in Schwanewede. Es war wichtig, dass wir uns zur Pause einen Vorsprung erarbeitet hatten, denn jeder kennt die Qualität der Habenhauser und dass sie so ein Spiel noch drehen können“, sagte der Trainer der SG Achim/Baden.

Vor allem war es die Deckung, die den Titelkandidaten zum Grübeln brachte. „Besonders das Kreisspiel der Gäste haben wir in den Griff bekommen“, sagte Naumann. Hinter der starken Abwehr stand bei der SG Achim/Baden Martin Dybol im Tor, der den Vorzug vor Arne von Seelen erhielt. „Arne war ein wenig angeschlagen. Aber auch Martin hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte Naumann. Auch aufgrund der guten Defensivleistung der Achimer kamen die Bremer erst in der 37. Minute mit ihrer Trefferanzahl im zweistelligen Bereich an (10:15).

Elf Minuten vor dem Schluss betrug die Führung der Gastgeber bereits sieben Tore (22:15). Sicher sein durfte sich die Naumann-Sieben aber noch nicht. Und Habenhausen schaffte es in der Tat, sich noch einmal zu steigern. Ruckh ließ seine Abwehr nun offensiver decken und profitierte zudem davon, dass die Achimer einige Zeitstrafen kassierten. Beim 22:24 hatte der ATSV den Kontakt endgültig wieder hergestellt. Und alles gipfelte in den packenden Schlusssekunden mit der umstrittenen Szene.

Diese hätte sich die SG allerdings ersparen können. Denn die Gastgeber hätten bei ihrem letzten Angriff durchaus die Zeit runterspielen können. Steffen Fastenau fasste aber die Entscheidung, sich einen unnötigen Wurf zu nehmen, sodass die Gäste noch einmal in Ballbesitz kamen. Deren Trainer kritisierte nach der Partie einige Entscheidungen der Unparteiischen. Diese hätten aber nicht allein zur Niederlage geführt. „Wir waren einfach nicht gut. Uns fehlte die nötige Power“, sagte Matthias Ruckh.