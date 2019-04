Für den TV Oyten III geht es im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga der Frauen in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Bereits am Mittwoch steht das nächste „Endspiel“ an (Anpfiff: 20.30 Uhr). In einer Nachholpartie wird in der Pestalozzihalle der SV Werder Bremen III erwartet. Gewinnt die Blumenthal-Crew ihr zweites Heimspiel in Folge, dann geben sie die Rote Laterne an die HSG Phoenix Bassum/Syke/Twistringen ab. Bei einer Niederlage hingegen würden die Hoffnungen auf den Verbleib in der Liga auf ein Minimum schwinden. Für Trainerin Merle Blumenthal, die bis auf Torfrau Aranka Nawrocki ihre stärkste Formation aufbieten kann, ist das dem Thema Abstieg noch weit weg. „Wir sind weiter positiv und glauben an uns“, sagt sie. Im Hinspiel gelang dem TV Oyten III beim 29:28 einer von bisher zwei Erfolgen in der Fremde.