In der 69. Minute traf Jan Schröder für den TSV Ottersberg zum 2:1. Es war der Siegtreffer für die Gäste. (Björn Hake)

Celle. Was geht da noch beim TSV Ottersberg im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga? Zwar hat der Tabellenvorletzte bei noch drei Spielen fünf Punkte Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz, aber aufgegeben hat sich das Team scheinbar noch nicht. Die Wümmekicker gewannen am Sonntagnachmittag mit 2:1 (1:1) beim direkten Konkurrenten VfL Westercelle. Für die Elf von TSV-Trainer Jan Fitschen war es nach dem Erfolg gegen Eintracht Lüneburg der zweite Sieg in Folge.

Fitschen bleibt trotz des nächsten Lebenszeichens eher nüchtern bei der Betrachtung der Situation im Tabellenkeller. „Wir lassen die Kirche mal weiterhin im Dorf“, sagte der Trainer. Im Grunde blieb er bei den Worten, die er schon nach dem Sieg am Mittwochabend gegen Lüneburg gesagt hatte. Man wolle weiterhin von Spiel zu Spiel schauen und dann am Ende der Saison schauen, was dabei herauskommt.

Die Begegnung in Westercelle habe seine Mannschaft verdientermaßen gewonnen, meinte Jan Fitschen: „Wir haben wieder gut gespielt und belohnen uns endlich für unsere Leistungen.“ Der Platz in Celle sei hingegen schwer zu bespielen gewesen. „Gute Kombinationen zu zeigen, war kaum möglich“, sagte Fitschen über den Untergrund. Die Gastgeber kamen mit den Platzverhältnissen zunächst besser zurecht. Daher ging der VfL auch durch einen Treffer von Alexander Laube mit 1:0 in Führung. „Vor dem Tor können wir eigentlich zweimal klären. Doch wie es bei uns in dieser Saison nun einmal so oft ist, landet der Ball dann doch im Tor“, ärgerte sich Fitschen.

Schneller Ausgleichstreffer

Der Groll war aber schnell verflogen. Denn die Führung der Gastgeber hielt nur 13 Minuten. Jannik Tölle, der bereits gegen Eintracht Lüneburg getroffen hatte, durfte sich erneut als Torschütze feiern lassen. „Vorher hatte Enes Acarbay bereits eine gute Chance. Seinen Schuss hat der Keeper aber klasse pariert. Nach der Möglichkeit von Enes haben eigentlich nur noch wir gespielt“, meinte Fitschen. Bis zum Siegtreffer mussten die Ottersberger aber eine Zeit lang warten. In der 69. Minute war es dann soweit. Jan Schröder tütete mit seinem Tor den Dreier ein. „Wir waren über die gesamten 90 Minuten die aktivere Mannschaft“, urteilte Fitschen.