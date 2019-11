Behcet Kalidirici hatte gegen Hülsen das 3:2 für RW Achim auf dem Fuß. (Björn Hake)

Achim. Felix Wolf und Max Dirani sind am Sonntag zu den Unterschiedspielern avanciert. Denn das Kombinationsspiel des Angriffsduos sowie die Qualität vor dem gegnerischen Tor brachten den SV Vorwärts Hülsen auf die Siegerstraße. Der Gegner, der 1.FC Rot-Weiß Achim, bekam die beiden in der zweiten Halbzeit nicht mehr in den Griff. Und das hatte auch einen entscheidenden Einfluss auf das Resultat. Weil Wolf neben seinem verwandelten Foulelfmeter (69.) noch zwei weitere Treffer beisteuerte (72./84.) und auch Max Dirani einmal erfolgreich war (87.), gewann der SVV in Achim mit 4:2 (0:1).

„Sie haben super zusammengespielt“, sagte Sebastian Koltonowski, Spielertrainer des Fußball-Bezirksligisten aus Hülsen. Sich selbst kritisierte er dagegen. So habe er beim 0:1 durch Baver Kaya (33.) keine gute Figur abgegeben. „Das Tor habe ich verschuldet. Eine bessere Vorlage konnte man nicht geben“, erklärte der Defensivmann. Aus seiner Sicht konnte auch niemand mit der Leistung in der ersten Hälfte zufrieden sein. „Das war schon sehr schlecht. Wir haben uns kaum bewegt, haben keine Lösungen gefunden.“ Die Halbzeitansprache von Koltonowskis Trainerkollegen Jan Twietmeyer zeigte dann aber Wirkung. In den zweiten 45 Minuten präsentierte sich Hülsen engagierter und münzte die Überlegenheit dann auch in Tore um – trotz der Ampelkarte für Zekirja Paloshi (64./wegen Foulspiels). Der 1.FC Rot-Weiß Achim dagegen verpasste es nach dem Elfmetertor durch den eingewechselten Faruk Senci (76.) in Person von Behcet Kaldirici den möglichen 3:2-Führungstreffer zu erzielen. Das wäre laut RW-Trainer Costa Efeoglou aber auch nicht verdient gewesen. „Fakt ist: Wir haben in der ersten Halbzeit alles richtig gemacht, in der zweiten Halbzeit aber aufgehört, Fußball zu spielen“, bilanzierte Efeoglou.