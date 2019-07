Jula Wilks (rechts) wurde in Celle neue Landesmeisterin. (FR)

Wenn in Niedersachsen Landesmeisterschaften im Bogenschießen ausgetragen werden, sind häufig auch Schützen aus dem Landkreis Verden weit oben in den Ergebnislisten zu finden. Das war auch in diesem Jahr der Fall. Die Bogner ermittelten ihre neuen Landesmeister jetzt im Celler Ortsteil Wietzenbruch.

Zwei Bogenschützen schnappten sich den Landesmeistertitel, die das Gefühl, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ziemlich gut kennen: Bei den Recurve-Herren setzte sich Sebastian Rohrberg vom SV Dauelsen einmal mehr durch. Nachdem er bereits in der Qualifikation auf Rang eins gelandet war, ließ er die Konkurrenz auch in der K.o.-Runde hinter sich. Im Finale setzte sich der SVD-Bundesligaschütze mit 6:0 gegen Hendric Schüttenberg (SV Querum) durch. Sebastian Rohrberg erhielt sogar noch eine zweite Goldmedaille: Mit seinen Teamkollegen Christian Dauel und Frithjof Kreher wurde er Landesmeister in der Mannschaftswertung. Das Dauelser Schülerteam gewann Silber. Auf dem Weg zur Goldmedaille ließ sich auch nicht Matthias Potrafke (SV Mühlentor) in der Juniorenklasse aufhalten. Nach einer guten Qualifikation rauschte der Recurveschütze ins Finale, in dem er Timo Söffge vom BSC Holzminden mit 7:3 besiegte.

Als einen „Sensationserfolg“ bezeichnete Raimond Ehrentraut von den Achimer BS das Abschneiden von Jula Wilks. Sie gewann mit dem Blankbogen in der Schülerklasse nicht nur mit großem Vorsprung Gold, sondern stellte obendrein noch einen neuen Landesrekord (574 Ringe) auf. „Wenn man bedenkt, dass die junge Sportlerin erst seit rund eineinhalb Jahren den Bogen in der Hand hält, dann ist ihre Leistung noch viel höher einzuschätzen“, erläuterte Ehrentraut. „Für unseren zweiten Jugendlichen Leonard Meyer reichte es bei seinem Premierenstart in der Schülerklasse Blankbogen leider nur zu einem der hinteren Plätze. Neben der Unerfahrenheit behinderte ihn insbesondere einer Schulterverletzung.“ Für die Achimer BS trat zudem Andree Wilken (Blankbogen Master) an die Schusslinie: Nachdem er zunächst auf Medaillenkurs gelegen hat, wurde er am Ende des Wettkampfs Sechster.

Ein Debüt bei der Landesmeisterschaft feierte Michel Kaars vom SV Mühlentor. In der Schülerklasse B (Recurve) belegte er nach der ersten Runde Platz zehn und steigerte sich im zweiten Durchgang auf den siebten Rang. Melanie Wiechmann trat ebenfalls erstmals bei einer LM an und wurde in der Damenklasse mit dem Blankbogen Neunte. Zwei alte Hasen bei Landesmeisterschaften sind die beiden Mühlentor-Bogner Andre Potrafke und Ralf Lundelius. Beide wollten in der Recurve-Masterklasse möglichst weit vorne landen: Potrafke schaffte es auf Rang fünf, Lundelius auf Platz 18. Heinz Hasch wurde in der Recurve-Seniorenklasse Fünfter.

Der SV Posthausen hatte vier Schützen nach Celle entsandt. Und die kleine Delegation nahm auch eine Goldmedaille mit auf die Heimreise: Recurveschütze Erwin Wollny setzte sich in der Seniorenklasse durch. Der neue Landesmeister kam auf 625 Ringe. Ebenfalls bei den Recurve-Senioren belegte Herbert Wambach mit 542 Ringen den zehnten Platz. Christoph Markwart (Recurve Master) erreichte Platz 24. In der Compound Master Klasse erkämpfte sich Cord Bünning den 16. Platz.

Für den SV Dauelsen gingen neben den Medaillengewinnern noch weitere Bogner an den Start: Mit dem Blankbogen wurde Birgit Schuster bei den Damen Fünfte, Detlef Fuhrmann (Recurve Master) belegte Rang 32. Maxim Gust (Recurve Schüler C) schaffte es aufs Treppchen und gewann Silber. In der gleichen Klasse wurde Oscar Hansmann Fünfter und Adrian Auringer Achter. Zudem waren noch drei Dauelser Compound-Schützen nach Celle gefahren: Über Rang 13 bei den Herren durfte sich Robert Reichert freuen, Stefanie Kreftsiek schaffte es bei den Damen als Siebte in die Top Ten, Kay Schuster nahm bei den Masters Rang 18 ein.