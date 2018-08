Trug sich gegen Lilienthal gleich dreimal in die Torschützenliste ein: Ottersbergs Jan Hendrik Stubbmann. (Björn Hake)

Ottersberg. Aller Anfang ist schwer, auch der einer neuen Fußball-Saison. Das weiß auch Jan Fitschen, Coach des Landesliga-Absteigers TSV Ottersberg. Der Start in die Bezirksliga-Saison ist den Wümmekickern nämlich nicht sonderlich gut geglückt, was aber das Ergebnis an Spieltag eins nicht widerspiegelt. Die Ottersberger fertigten den SV Lilienthal-Falkenberg mit 5:1 (3:0) ab.

Doch Jan Fitschen war nicht wirklich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können. Daher bin ich nicht zufrieden. Es geht um die Art und Weise, wie wir spielen, das wir uns weiterentwickeln. Und in den Punkten habe ich heute noch eine Menge Luft nach oben gesehen“, beschrieb Fitschen. Zu sehen bekam er ein Spiel, in dem seine Mannschaft über die gesamten 90 Minuten bestimmend war. Doch da aller Anfang schwer ist, mussten die Zuschauer in Otterberg sich noch etwas gedulden, ehe es etwas zu bejubeln gab. In Minute 22 erzielte Dominik Rosenbrock das erste Tor der Saison für den TSV Ottersberg. „Danach lief es dann besser“, war Jan Fitschen mit dem Beginn nicht einverstanden. Das galt auch für den Großteil der ersten Hälfte, auch wenn der TSV mit einem komfortablen 3:0 in die Pause ging. Verantwortlich dafür waren Falkenbergs Tom Meierdierks per Eigentor (33.) sowie Jan Hendrik Stubbmann (41.)

Stubbmann, den Fitschen als sehr wichtigen Spieler betitelte, war es auch, der die beiden weiteren Ottersberger Treffer in Hälfte zwei markierte (47./69.). Zwischenzeitlich hatte Falkenbergs Marvin Buscher auf 4:1 gestellt (59.). Und genau das trug nicht positiv zu Jan Fitschens Stimmung bei. „Ein solches Gegentor ärgert mich, weil es unnötig war. Da hatte sich ein kurzer Moment der Zufriedenheit eingeschlichen.“ Der Coach hatte sich gewünscht, dass seine Mannen die 90 Minuten konstant und konzentriert runterspielen.

Doch das hatte er nicht gesehen, wie auch ein paar weitere Dinge nicht. „Wir hatten zu große Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Wir waren nicht so homogen, wie ich mir das wünsche. Wir haben nicht als Mannschaft angegriffen und nicht als Mannschaft verteidigt. Doch wir haben gegen einen Gegner gewonnen, der kein Fallobst ist und über eine gute Spielanlage verfügt.“