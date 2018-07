Nicht die einzige Szene im Spiel um Platz fünf, in der sich die Sottrumer, hier mit Fabian Kihsing (rotes Trikot), gegen die Daverdener, hier mit Sascha König, durchsetzten. (Hake)

Sottrum. 2016, 2017 und nun auch 2018: Der TuS Rotenburg hat sich zum dritten Mal in Folge den Sieg beim Autohaus-Cup des TV Sottrum geschnappt. Der Handball-Oberligist setzte sich in einem über weite Strecken ausgeglichenen Finale gegen den Verbandsligisten ATSV Habenhausen durch. Derweil mussten sowohl die SG Achim/Baden II als auch der TSV Daverden zum Abschluss des Turniers Niederlagen hinnehmen.

TV Sottrum - TSV Daverden 42:41 n.S. (38:38/17:19): Die Gastgeber verteilten zum Schluss keine Gastgeschenke. Nach den Absagen der SG Findorff und des TV Langen war das Spiel um Platz fünf auch das Spiel gegen die Rote Laterne des Turniers. Am Ende eines sehr ausgeglichenen und zugleich fairen Duells war es die Truppe von Neu-Coach Ingo Ehlers, die den Kürzeren zog. Während der regulären Spielzeit fielen beide Mannschaften durch ihre starken Offensivreihen auf, zeitgleich aber auch durch teils mangelhaftes Abwehrverhalten, wie das Resultat deutlich macht. Das sah auch Turnierorganisator Ulf Leipnitz so: „In puncto Abwehr müssen beide noch etwas trainieren.“

Weder die Gastgeber noch die Daverdener gaben klein bei. Der TSV führte zwar beinahe durchgehend, doch auch einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Vorsprung (21:17) konnten sie nicht über die Zeit bringen. Nach Ablauf der regulären Spielzeit ging es direkt ins Siebenmeterwerfen. Und in diesem avancierte Daverdens Lajos Meisloh zur tragischen Figur. Insgesamt traf Meisloh 14-mal gegen Sottrum, fünf Treffer erzielte er per Siebenmeter. Doch ausgerechnet im Siebenmeterwerfen vergab er. „Unglaublich, damit hatte keiner gerechnet“, schilderte Leipnitz die Überraschung aller Anwesenden. Damit war Meisloh einer von zwei Daverdener Fehlschützen, während der TVS nur einen Siebenmeter verwarf.

SG Achim/Baden II - SG Arbergen-Mahndorf 28:31 (15:15): Zwei Klassen Unterschied gibt es auf dem Blatt Papier, doch zwei Ligen Unterschied waren einmal mehr nicht zu sehen. Die SG Arbergen-Mahndorf, in der Landesklasse daheim, hat sich beim Autohaus-Cup zum Favoritenschreck und ernsten Gegner gemausert. Die Truppe von Neu-Coach Thomas Panitz sicherte sich den dritten Platz. Das konnte auch die SG Achim/Baden II, ihres Zeichens Verbandsligist, nicht verhindern.

Achim hatte lediglich einen Auswechselspieler, Arbergen hingegen konnte auf 14 Mann zurückgreifen. Und diese Arberger agierten über die gesamte Spieldauer konzentriert und verbuchten schlussendlich auch verdient den Erfolg. Da halfen auch die jeweils sieben Tore von Tjark Meyer und Marvin Bartels nicht mehr. „Arbergen ist wirklich brandgefährlich. Am Ende ging Achim/Baden etwas die Puste aus, vielleicht war auch der letzte Wille nicht mehr da“, vermutete Leipnitz.

TuS Rotenburg - ATSV Habenhausen 22:19 (10:8): Der letzte Wille war bei Rotenburg und Habenhausen hingegen bis zum Schluss zu erkennen. Das Duell um den Finalsieg war ein überaus ausgeglichenes, beide Mannschaften schenkten sich nichts, kein Team steckte auf. Dementsprechend hitzig wurde das Aufeinandertreffen auch phasenweise. „Da war dann kein Friede, Freude, Eierkuchen mehr“, schilderte Leipnitz. Doch die Härte sei im Rahmen geblieben. Am Ende habe laut Leipnitz die etwas bessere Mannschaft verdient den Turniersieg eingefahren. Und mit der zehnten Auflage dieses Turniers war der Organisator selbst überaus zufrieden. „Ein schönes Turnier auf einem schönen Niveau. Einziger negativer Aspekt war das Umorganisieren wegen der beiden Absagen. Das hat uns drei Spiele gekostet. Zudem hat am Samstag der Sturm gewütet und ein Zelt gegen das Hallendach befördert. So mussten wir noch etwas umbauen. Aber es kann ja auch nicht alles glatt gehen, und schlussendlich sind wir sehr zufrieden.“