Jörg Leyens, Coach der Drittliga-Mannschaft, hat mit Fenja Hassing aus der Zweiten nun eine weitere Torhüterin fest in seinem Kader stehen. Er will die Zweite bei deren Torhüter-Suche aber weiter unterstützen. (Björn Hake)

Drückt bei der Ersten mal der Schuh, dann muss die Zweite aushelfen. Das ist in allen Sportarten Usus. Bei den Handball-Damen des TV Oyten ebenso. Doch in letzter Zeit hat das Aushelfen der Oberliga-Mannschaft bei der Drittliga-Truppe erhöhte Ausmaße angenommen. Das stößt auch auf Kritik.

Der TV Oyten II ist am Wochenende gleich mehrfach gefordert. Zunächst steht am Sonnabend die Oberligapartie beim VfL Horneburg an (Anpfiff um 18 Uhr). Einen Tag später wartet bereits die zweite Runde im Verbandspokal auf das Team von Coach Jens Dove. Dann geht es in drei Spielen gegen den SV Werder Bremen III, die HSG Bützfleth/Drochtersen und beim direkten Wiedersehen gegen den VfL Horneburg (Anpfiff ab 13 Uhr). „Das ist schon ein ordentliches Programm und dann müssen wir ja auch wieder der Ersten aushelfen. Somit sind wir quasi dreimal gefordert“, betont Jens Dove. Die spielt am Sonntag in der 3. Liga daheim gegen den VfL Oldenburg II.

Zuletzt hatte Drittliga-Coach Jörg Leyens beklagt, dass er nach dem Abgang von Bryana Newbern (SV Werder Bremen II) mit Romina Kahler nur über eine Torhüterin verfügen kann. Nun hat sich dieses Thema für ihn quasi erledigt: Fenja Hassing aus der Zweiten gehört nun fest im Kader der Ersten. „Wir brauchten Klarheit, auch für Romina. Entscheidungen müssen getroffen werden und es war die Frage: Zwei Torhüterinnen in der Ersten oder zwei in der Zweiten? Da hat die Erste nun mal Priorität“, sagt der Trainer des TVO.

Damit wurde das Problem aber lediglich verschoben. „Gefreut habe ich mich natürlich nicht. Wir müssen jetzt damit leben. Sicher müssen wir sehen, dass die Erste in der Liga bleibt, aber für unsere Mannschaft und insbesondere unsere Torhüterin (Birte Hemmerich, Anm. d. Red.) ist das natürlich nicht leicht. Sie steht jetzt sehr unter Druck“, kommentiert Dove den Wechsel. Alleingelassen werde die Zweite mit der Vakanz zwischen den Pfosten aber nun nicht. „Wir haben lange an einer Lösung gebastelt, leider hat das nicht funktioniert. Nun werden wir aber die Zweite weiter bei der Suche unterstützen“, versichert Leyens.

Doch die Wechselspielchen finden nicht nur auf dieser Position statt, auch vermehrt Feldspielerinnen musste die Zweite zuletzt abstellen. „Letzte Saison kam Unruhe in die Mannschaft, nachdem viele in der Ersten aushelfen mussten. Diese Unruhe will ich nicht wieder haben“, betont Dove. Er habe auch schon dem Vorstand mitgeteilt, dass die zweite Mannschaft nicht dafür da ist, um die 3. Liga zu halten. „Die Kohlen muss die Erste schon selbst aus dem Feuer holen. Ich stelle mich nicht quer, es ist klar, dass wir der Ersten helfen müssen. Aber ich muss auch auf meine Mannschaft gucken, unsere Liga ist auch stark.“

Spielerpool gebildet

Im Zuge der Gespräche zwischen Vereinsvorstand und Trainern bezüglich der Torhüter-Situation wurde auch beschlossen, wie in Zukunft mit den weiteren Wechseln zwischen den Mannschaften umgegangen werden soll. „Machst du in einer Saison 35, 40 Spiele, dann tritt irgendwann eine Überbelastung auf und somit wird die Verletzungsgefahr größer“, sagt Dove. Die Lösung des TV Oyten: Es wurde ein Pool aus fünf Spielerinnen der Zweiten gebildet, die abwechselnd – bei zwei Spielen in Folge ist eine Akteurin festgespielt – in der Ersten aushelfen werden.

Am Sonntag im so wichtigen Spiel der Drittliga-Vertretung gegen Oldenburg II wird das einzig Susanne Tauke sein. Die Bedeutung des Spiels wird angesichts der Tabellensituation schnell deutlich, stehen die „Vampires“ doch nach vier Spielen mit 0:10 Punkten am Tabellenende. Leyens geht dennoch optimistisch in die Partie: „Wir müssen alles bündeln, was wir bereits in den letzten Spielen gut gemacht haben. Es wäre jetzt die logische Konsequenz, zu Hause zwei Punkte einzufahren. Es sind auch alle leid, zu verlieren.“ Zwei Punkte peilt auch Jens Dove für den Sonnabend an. Ein Weiterkommen am Sonntag wäre eine Zugabe. Trotz der schwierigen personellen Situation betont der Coach aber auch, wie froh er ist, beim TV Oyten zu sein: „Ich bin trotz allem zufrieden. Ich habe eine tolle Mannschaft, die sich gut entwickelt. Auch der Austausch im Verein ist gut. Ein paar Sachen stören, aber die muss ich als Trainer der zweiten akzeptieren, das ist normal.“ Es ist halt das Schicksal einer zweiten Mannschaft.