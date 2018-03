Norbert Kühnleins Truppe kann den Klassenerhalt nun wieder aus eigener Kraft erreichen. (Hake)

Sottrum. Der TV Sottrum hat sein sportliches Schicksal in der Handball-Landesliga der Männer wieder in der eigenen Hand. Mit einem 32:29 (15:14)-Sieg gegen den SVGO Bremen hat die Mannschaft von Trainer Norbert Kühnlein in der Tabelle nach Punkten mit den im direkten Duell unterlegenen Gästen aus Bremen gleichgezogen. Beide Teams gehen nun mit 8:28 Zählern in die letzten acht Saisonspiele. Aktuell spricht vieles dafür, dass der TV Sottrum, der SVGO Bremen sowie das Liga-Schlusslicht ATSV Habenhausen III (6:30 Punkte) die beiden Regelabsteiger unter sich ausspielen werden.

Elf Spieler hatte Norbert Kühnlein in dem "Vier-Punkte-Spiel" in das Spielformular eingetragen, darunter mit Julian Kulgart, Pascal Gajewski und Jonas Hopp gleich drei Torhüter. Zunächst hatte es den Anschein, als wenn die Sottrumer dem Druck nicht gewachsen wären. Nachdem Nicolas Karnick die 1:0-Führung der Gäste ausgeglichen hatte (2.), gingen die folgenden Minuten an die Truppe aus dem Norden der Hansestadt. Eine 5:1-Führung hatten die Grambker in Minute sechs vorgelegt. Im weiteren Verlauf wusste sich der TV Sottrum dann aber zu steigern: 5:5 hieß es nach einem Treffer von Jonas Stelling (8.).

Nicht in stärkster Besetzung

Unentschieden stand es auch noch, als die Partie im Schlussviertel angekommen war – 22:22 (46.). Die 24:22-Führung durch die beiden Treffer von Jonas Stelling ließen sich die Hausherren dann nicht mehr nehmen. "Letztlich haben wir auch ein wenig davon profitiert, dass Grambke nicht mit stärkster Besetzung angetreten ist", resümierte Coach Norbert Kühnlein. Aber solche engen Spiele müsse man eben auch erst einmal gewinnen.