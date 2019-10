Das Schlussdoppel des TV Oyten behält die Nerven

Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx (XYZ)

Oyten. Starke drei Punkte haben sich die Tischtennisherren des TV Oyten beim zurückliegenden Auswärtsdoppelpack in der Landesliga Lüneburg gesichert. Nach einem 8:8 beim FC Hambergen glückte einen Tag später ein 9:7-Erfolg beim TuS Wremen.

FC Hambergen - TV Oyten 8:8: In Hambergen verhinderten Vincent Vogel und Franz König durch einen knappen 3:2-Erfolg einen kompletten Fehlstart der Gäste, nachdem zuvor beide Doppel an die Gastgeber gegangen waren. Auch in der Folge liefen die Gäste einem Rückstand hinterher, da in allen Paarkreuzen die Punkte geteilt wurden. Für den TV Oyten gewannen Peter Igel, Vincent Vogel und Franz König ihre Einzel. Dramatisch verlief das Spitzeneinzel zwischen Peter Igel und Timo Spiewack. Beide schenkten sich nichts, sodass der fünfte Satz die Entscheidung bringen musste. Igel hatte bereits Matchbälle, konnte diese aber nicht nutzen und unterlag noch. „Klar muss ich das Match gewinnen, aber da hat sich gezeigt, wie schnell es im Tischtennis gehen kann“, sagte Peter Igel. Anschließend gelangen seinen Teamkollegen aber drei Siege in Folge: Oliver Helming, Dirk Chamier von Gliszczynski und Vincent Vogel brachten ihr Team erstmals in Führung. Franz König und Arne Fichtner verpassten in ihren Duellen eine bessere Ausgangslage vor dem Schlussdoppel, da beide mit 2:3 unterlagen. Verlass war auf Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski, die durch einen Viersatzerfolg das Unentschieden doch noch sicherstellten.

TuS Wremen – TV Oyten 7:9: Trotz des Fehlens von Peter Igel gelang dem TV Oyten in Wremen ein besserer Start in den Doppeln, da Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski ihr Spiel ebenso erfolgreich gestalteten wie die Paarung Franz König/Arne Fichtner. In der Folge drehte sich das Blatt, da der TuS Wremen drei Begegnungen in Folge für sich entscheiden konnte. Erst Vincent Vogel punktete für den TV Oyten in den Einzeln, dem Ersatzmann Rüdiger Sachs einen Dreisatzerfolg folgen ließ. Danach ging es weiterhin wechselhaft hin und her. Die Gastgeber legten zum 6:4 vor. Dirk Chamier von Gliszczynski und Vincent Vogel zogen zum abermaligen Ausgleich nach. Während sich Franz König in fünf Sätzen geschlagen geben musste, hatte Arne Fichtner in seinem Fünfsatzmatch das bessere Ende für sich. Rüdiger Sachs bot im letzten Einzel des Tages erneut eine starke Leistung und schickte seine Mitspieler mit einer 8:7-Führung ins Schlussdoppel. Wie schon am Vortag zeigten sich Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski sehr konzentriert. Das Duo gewann klar in drei Sätzen. TVO-Kapitän Peter Igel freute sich über den gelungenen Saisonstart: „Aktuell können wir sehr zufrieden sein und vorsichtig nach oben blicken. Aber die Liga ist so ausgeglichen, dass es schnell auch in die andere Richtung gehen kann.“