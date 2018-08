Gegen Gifhorn reichte es für Thomas Celik (blaues Trikot) nur zu einem Kurzeinsatz. Jetzt ist er wieder fit. (Björn Hake)

Uphusen. Mittlerweile gehört der TB Uphusen seit der Saison 2013/2014 der Oberliga Niedersachsen an. Eine recht lange und stolze Zeit. Dennoch hat es in der Vorwoche eine Premiere gegeben: Denn erstmals, seitdem die Fußballer vom Arenkamp dem niedersächsischen Oberhaus angehören, haben sie ein Auftaktspiel gewonnen. Im Achimer Westen wurde der MTV Gifhorn mit 3:1 besiegt. Somit fahren die Uphuser mit einem guten Gefühl zu ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison 2018/2019. Reiseziel ist am Sonntag (Anpfiff um 14 Uhr) Braunschweig. Dort trifft die Elf von TBU-Coach Fabrizio Muzzicato auf Eintracht Braunschweig II.

Für die Uphuser geht es gegen eine Mannschaft, die in der Oberliga nur deshalb spielt, weil das erste Team der Eintracht aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen ist. Aus diesem Grund musste die Reserve die Regionalliga nach unten verlassen. Obwohl seine Spieler gegen Gifhorn viel Selbstvertrauen getankt haben, ist sich Muzzicato im Klaren darüber, dass in der Löwenstadt eine knifflige Aufgabe wartet. Schließlich steht auf der Gegenseite ein Team, das in der Vorsaison den sportlichen Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse mit Bravour gemeistert hatte. Die Drittliga-Reserve der Eintracht belegte in der Abschlusstabelle der Regionalliga Nord mit 40 Punkten Platz 14 und hatte zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Positive Stimmung im TBU-Lager

„Wir spielen gegen ein starkes Team. Es wird schwierig. So wie eigentlich jede Partie in der Oberliga Niedersachsen“, sagt Muzzicato vor dem Trip nach Braunschweig. „Die Rahmenbedingungen bei der zweiten Mannschaft werden weiterhin professionell sein. Dort tummeln sich viele junge Spieler, die gerne den Sprung in die 3. Liga schaffen wollen. Die Jungs werden fußballerisch gut ausgebildet sein.“

Muzzicato versichert aber, dass seine Mannschaft am Sonntag keinesfalls Beton anrühren will. „Wobei wir uns sicher einen Tick mehr auf die Defensive konzentrieren müssen als gegen Gifhorn“, sagt er. Seine Elf solle aber durchaus auch in der Offensive Akzente setzen. Ins Schneckenhaus wolle man sich nicht zurückziehen. Zudem sei die Stimmung nach dem erfolgreichen Auftakt blendend.

Das dürfte beim Gegner anders sein. Denn der Zwangsabsteiger aus Braunschweig patzte bei der Saison-Premiere – obwohl das Team vor einer Woche klarer Favorit war. Vor 1500 Zuschauern verlor Eintracht Braunschweig II aber mit 0:1 beim Aufsteiger MTV Wolfenbüttel.

Fabrizio Muzzicato hofft nun, dass seiner Elf eine ähnliche Überraschung gelingt. In Sachen Personal sieht es beim TB Uphusen schon einmal gut aus. Frithjof Rathjen, der gegen Gifhorn noch fehlte, stehe wieder im Aufgebot, so der Coach. Fit sei auch Thomas Celik, der im ersten Saisonspiel nur zu einem Kurzeinsatz kam. „Wir sind gut aufgestellt. Aber Kevin Artmann wird wohl nicht spielen können“, bedauert Muzzicato. „Kevin würde uns mit seiner Erfahrung und seiner Art, ein Spiel zu führen, natürlich helfen.“ Nun müssten eben andere Spieler ihre Qualitäten einbringen. Muzzicato: „Und da habe ich vollstes Vertrauen.“