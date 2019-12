Auf ihm herrschte reichlich Betrieb in 2019: der Trainerstuhl. (Jonas Kako)

Keine Weiterentwicklung, sportlicher Misserfolg, zerrüttete Verhältnisse: An Gründen für einen Trainerwechsel mangelt es nicht. Es ist Usus im Sport, im Profi- wie auch im Amateurbereich, bei solchen Missverhältnissen die Reißleine zu ziehen. Ein ganzes Teams oder eine einzelne Person austauschen? Die Rechnung ist einfach. Das schwächste Glied ist der Coach.

Das mussten 2019 auch wieder reichlich Übungsleiter im Landkreis Verden erfahren. Viele Trainer mussten ihren Platz räumen und ihm einem anderen überlassen. Und dabei traf es auch reichlich „Prominente“. So tauschten gleich drei kreis-höchste Teams in ihren Sportarten den Coach aus.

Der erste der Top drei, über den geschrieben wurde, er und sein Verein haben sich im Einvernehmen getrennt, war Fabrizio Muzzicato. Bereits nach der Saison 2018/2019 stand der gebürtige Bremerhavener mit italienischen Wurzeln vor dem Aus beim Fußball-Oberligisten. Gemeinsam entschied man sich beim TBU für einen weiteren Versuch. Der aber endete Ende September nach einem nur wenig zufriedenstellenden Saisonstart. Es übernahm kurzzeitig Co-Trainer Sven Apostel, ehe mit Achim Hollerieth ein Ex-Profi als Nachfolger vorgestellt wurde.

Nummer zwei der Top drei war Fabio Bartolone. Dem Italiener gelang zwar mit den Zweitliga-Volleyballern des TV Baden der Klassenerhalt in einem Spiel für die Geschichtsbücher (3:2 gegen Moers), doch in der folgenden Saison musste er seinen Platz räumen. Fleißig wurde beteuert, dass die Trennung im Guten erfolgt sei. Wie heißt es am Ende von Partnerschaften so schön: Es hat einfach nicht mehr gepasst. Der TVB war aber auf dieses Szenario vorbereitet und präsentierte im selben Atemzug den Neuen. Dieser hört auf den Namen Werner Kernebeck. Und mit ihm einher geht auch ein weiterer Trainerwechsel. Denn Kernebeck gab im Sommer sein Amt beim Oberligisten TV Baden II an Peter-Michael Sagajewski ab, da er sich auf den Erwerb der A-Lizenz konzentrieren wollte.

Doch Pläne ändern sich bekanntlich. Der Plan des TV Oyten war ebenfalls ein anderer. Eigentlich sollte nach der Ära Sebastian Kohls bei den „Vampires“ eine neue aufgeschlagen werden. Doch die Liaison mit Jörg Leyens wurde eher eine Kurzgeschichte. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr musste er wie Bartolone früh im zweiten seine Sachen packen. Leyens vollendete Anfang November die Riege der großen Trainer-Trennungen und musste die Drittliga-Damen auf dem letzten Tabellenplatz abgeben. Wenige Wochen später stellte der Verein dann die Übergangslösung vor: Marc Winter und Lars Müller-Dormann.

Diese Namen führen zu zwei weiteren Trainerwechseln. Das Trainerduo Winter/Müller-Dormann hat in diesem Jahr nicht nur ein, auch nicht zwei, sondern gleich drei Teams übernommen. Die Drittliga-Frauen, die männliche A-Jugend, bei denen die beiden freiwillig den geschiedenen Thomas Cordes beerbt haben, und die Landesliga-Herren, bei denen Jürgen Prütt seinen Posten aus freien Stücken geräumt hatte.

Drei Trainerwechsel binnen eines Vereins. Das wird im Landkreis von einer Fußball-Mannschaft noch getoppt. Beim Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim war es 2019 schwierig, den Überblick über die ganzen Coaches zu behalten. Gleich vier verschiedene Trainer trugen in diesem Jahr die Verantwortung. Dogan Yalcin hatte den Hut bis zum Sommer auf, eher er sich verabschiedete. Ilyas Uyar übernahm kurzfristig, sagte aber nach wenigen Spielen Adieu. Es wurde ein alter Bekannter namens Andreas Taubhorn vorgestellt, er hatte die Rot-Weißen bereits 2018 für kurze Zeit trainiert. Doch auch seine zweite Amtszeit war lediglich ein Intermezzo. Ende Oktober beerbte ihn Costa Efeoglou, der die Achimer ebenfalls in früheren Zeiten bereits gecoacht hatte.

Gänzlich neu, aber doch altbekannt, ist hingegen der derzeitige Verantwortliche beim Fußball-Landesligisten FC Verden 04: Frank Neubarth. Der ehemalige Top-Stürmer des SV Werder Bremen ist seit Ende der vergangenen Saison Chef bei den Domstädtern. Er übernahm im April, nachdem der Verein das Vertrauen in Sascha Lindhorst verloren hatte. Neubarth glückte der Klassenerhalt und nach der Spielzeit verlängerte er auch zu seiner eigenen Überraschung um ein weiteres Jahr.

Überraschung ist auch das Stichwort für den Wechsel auf dem Trainerstuhl beim TSV Etelsen. Mitten im Meisterschaftskampf der Fußball-Bezirksliga schmiss Gerd Buttgereit das Handtuch. Gerade hatten die Schlossparkkicker gegen den TSV Ottersberg 0:6 verloren und waren im Klassement ins Hintertreffen geraten. Doch noch war der Aufstieg möglich. Nicht so für Buttgereit, er gab seinen Posten auf und verabschiedete sich mit Worten wie: „In diesem Spiel ist bei mir als Trainer etwas kaputtgegangen.“ Fortan setzte der TSV auf Nils Goerdel und überwintert wie ein Jahr zuvor auf Platz eins.

Am anderen Ende ist der MTV Riede zu finden. Und der MTV wird in die Rückrunde wie schon in die Hinrunde mit einem neuen Coach gehen. Im Sommer wurde Marc Wurthmann als Nachfolger von Thorsten Eppler präsentiert. Wurthmann wurde letztendlich eine rekordverdächtig lange Verletztenliste zum Verhängnis. Mitte Dezember erfolgte die Trennung. Auch ein weiterer Bezirksligist hatte so seine Schwierigkeiten auf dem Trainerposten. Vor der Spielzeit 19/20 war eine weitere Zusammenarbeit zwischen Marc Jamieson und dem SV Vorwärts Hülsen fraglich. Schlussendlich einigten sich beide Parteien, Ruhe kehrte aber nicht ein und so trennten sich im September die Wege. Für Jamieson übernahm schließlich Sebastian Koltonowski als Spielertrainer.

Es ging also 2019 heiß her auf den Trainerstühlen des Landkreises. Und das wird es aller Wahrscheinlichkeit auch 2020, denn es bleibt dabei, der Trainer ist und bleibt das schwächste Glied.