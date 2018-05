Sich verstecken: Das hätte Ottersbergs Enes Acarbay am liebsten nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Emmendorf getan. (Björn Hake)

Ottersberg. Ein Laster hat im Grunde jeder. Bei vielen ist es das Rauchen, oder das Fingernägelkauen, bei manchen sind es die traditionellen wie Neid oder Faulheit. Sie loszuwerden, ist schwierig. Das weiß auch der TSV Ottersberg, der sogar zwei hat. Die Wümmekicker versieben nämlich in ihren Spielen reihenweise beste Chancen und verteilen gleichzeitig in der Defensive reichlich Geschenke. Nun war für den SV Emmendorf in Ottersberg "Bescherung", am Ende durfte der SVE einen 4:1 (2:1)-Erfolg bejubeln. Der TSV hingegen steht kurz vor dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga.

Nach dem Schlusspfiff saßen und lagen viele der heimischen Spieler auf dem Rasen und blickten ins Leere, andere liefen umher und klopften aufmunternd auf die Schultern dieser Spieler. Es waren Szenen, wie man sie kennt, wenn eine Mannschaft gerade abgestiegen ist. So weit ist es zwar beim TSV Ottersberg noch nicht, doch die Hoffnungen schwinden immer weiter. "Reden wir nicht drumherum, das war's jetzt. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Wenn du solche nicht Spiele gewinnst, welche dann? Emmendorf hat uns schon drei Punkte auf dem Silbertablett serviert, aber wenn man die nicht annimmt, dann reicht es dieses Jahr einfach nicht, muss man ehrlicherweise sagen", zog Coach Jan Fitschen sein ernüchterndes Fazit.

Fünf Spiele haben die Wümmekicker noch zu absolvieren, teils gegen die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Doch der Abstand auf das rettende Ufer beträgt mittlerweile acht Punkte – nicht aussichtslos, aber auch nicht hoffnungsvoll. Und das liegt insbesondere an den beiden Lastern.

In der Regel kann Landesliga-Fußball mit Profi-Fußball nicht verglichen werden, doch wer zuletzt den Freistoß von Christoph Kramer im Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg gesehen hat und nun auch in Ottersberg vor Ort war, der erlebte ein Dé­jà-vu. Emmendorf bekam in Minute sechs einen Freistoß zugesprochen und verwandelte diesen ins leere Tor, da die Gastgeber noch damit beschäftigt waren, die Mauer zu stellen – Marcel Albry war Emmendorfs Christoph Kramer in dieser Szene. Als 'dumm gelaufen' wäre solch ein Gegentor bei vielen anderen Mannschaften abgetan worden, doch nicht beim TSV Ottersberg, denn es war nicht das einzige Gegentor in den vergangenen Wochen dieser Marke. "Die gefühlt letzten zehn waren alle solche individuellen Fehler", betonte Fitschen.

Und es war nicht das letzte dieser Marke gegen Emmendorf. In Minute 23 stand TSV-Keeper Felix Mindermann an der Sechzehnerkante bereit, einen langen Ball der Emmendorfer abzufangen. Doch Pustekuchen, Gäste-Stürmer Benjamin Silbermann ersprintete den Ball noch, legte ihn sich an Mindermann vorbei und schob in Ruhe zum 0:2 ein. "Der Trainer hat es schon gesagt, das war unser Spiegelbild der Saison, da fällt einem auch nichts mehr zu ein. Das sind Fehler, weshalb du absteigst", fand Egzon Prcani nach Abpfiff wie auch schon während des Spiels deutliche Worte. Ebenso Lukas Klapp: "So fühlt man sich nach den Spielen immer, wir schenken uns die Dinger immer wieder selber ein. Das kratzt dann auch an der Moral. Hinten ein, zwei Dinger so zu bekommen, ist unglücklich, aber am Ende liegt es an unserer Chancenverwertung."

Und dieses Laster war gegen Emmendorf ein großes. 9., 14. 17., 18., 26., 29., 38., 44. – in all diesen Spielminuten verbuchte der TSV Ottersberg beste Chancen, jedoch kein Tor. Nur in Minute 25 war einmal Enes Acarbay erfolgreich. Doch das war zu wenig. Kurz nach der Pause fiel das 1:3, und nachdem Acarbay in Minute 60 einen Strafstoß nicht im Tor untergebracht hatte, war das Spiel gegessen und plätscherte vor sich hin bis zum Abpfiff.