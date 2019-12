Die Mannschaften aus dem Kreis Verden haben ihren Kreismeister in Langwedel ermittelt. Nun geht es bald für drei Vereine in Hannover weiter. (STRANGMANN)

Die Kreismeister sind ermittelt. Jetzt steht das Teilnehmerfeld für den zweiten E-Football-Cup des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) fest. In den vergangenen zwölf Wochen wurden in 32 NFV-Kreisen die Titelträger ermittelt und insgesamt 96 Tickets für die Endrunde vergeben. Diese wird am Sonntag, 19. Januar, ausgetragen. Gespielt wird ab 13 Uhr in der Swiss Life Hall in Hannover. Der Eintritt ist frei.

Qualifiziert für das Endturnier in der Landeshauptstadt haben sich die ersten drei Teams jeder Kreismeisterschaft. Aus dem Kreis Verden haben der TSV Uesen, FSV Langwedel-Völkersen und TSV Bassen den Sprung in die Endrunde geschafft. Die 96 Teams werden laut des NFV in 24 Gruppen à vier Mannschaften aufgeteilt. Die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe ziehen schließlich in die K.o.-Runde ein, die mit dem 32er-Finale beginnt. Das Finale ist für 18.30 Uhr geplant.

„In Hannover erwartet die besten E-Football-Teams aus Niedersachsen ein attraktives Turnier“, heißt es vonseiten des Verbands. Bereits am Vortag steigt in der Halle das größte Hallenfußballturnier Hannovers und der Region. Am Folgetag soll der E-Football-Cup auf dem gleichen Spielfeld ausgetragen werden. Die Stationen mit Tischen, Stühlen, Monitoren und Konsolen werden direkt auf der Spielfläche aufgebaut. Eine große Live-Bühne sowie eine Videowand für die bis zu 2000 Zuschauer sollen das Gesamtbild abrunden.

Mit der Resonanz bei den Kreismeisterschaften ist der NFV zufrieden. Insgesamt hätte sich 800 Teams aus rund 600 Vereinen an der Turnierserie beteiligt.