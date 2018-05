Sören Bengsch (rechts) markierte für den TSV Etelsen II das 1:0 gegen Achims Zweite. (Strangmann)

Landkreis Verden. Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse geht weiter. Bei den unter der Woche ausgetragenen Nachholpartien gewannen die Spitzenteams ausnahmslos. Tabellenführer TSV Brunsbrock setzte sich gegen Bassen II durch. Verfolger FSV Langwedel-Völkersen II siegte knapp beim SV Wahnebergen. Auch der TSV Etelsen II gewann seine Partie gegen Achims Zweite. Thedinghausen II unterlag Otterstedt und muss weiter um den Klassenerhalt bangen.

SV Wahnebergen - FSV Langwedel-Völkersen II 2:3 (0:1): Der stark ersatzgeschwächte SVW verlangte dem Titelanwärter alles ab und kämpfte bis zum Abpfiff. Für einen Zähler reichte es aber nicht. Das Team von Ralf Görgens setzte sich dank des späten Tores von Ole Richter mit 3:2 durch (80.). In der ausgeglichenen Begegnung ging der FSV zweimal in Führung. Das 0:1 erzielte Henric Hollatz (25.) und das 1:2 ging auf das Konto von Andre Wolst (60.). Den Treffer für Wahnebergen zum 1:1 markierte Matthias Müller (54.). Das 2:2 gelang Julian Ehrlich nach 65 Minuten. „Wir haben es Langwedel sehr schwer gemacht. Ein Punkt war für uns drin“, sagte SVW-Trainer Jörg Behrens.

SVV Hülsen II – TSV Blender 3:2 (2:1): In einer gutklassigen Partie setzte sich der SVV verdient durch. „Wir hatten ein deutliches Plus an Torchancen“, sagte Hülsens Trainer Lasse Gehlich, dessen Team nach Toren von Yannis Meyer (17.) und Michael Schwenk (35.) 2:0 führte. Die Gäste kamen aber noch vor der Pause zurück. Ahmadi Alisher gelang aus abseitsverdächtiger Position der 1:2-Anschluss (38.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Platzherren den Druck. Die Folge war ein Eckstoß, den Julian Meyer per Kopfball zum 3:1 abschloss (68.). In der Schlussphase betrieb Blender durch das 2:3 von Malte Gefeke Ergebniskosmetik (86.).

TSV Thedinghausen II - TSV Otterstedt 0:2 (0:1): Nach der Winterpause hat Thedinghausen erst einen Punkt gewonnen. Die Ausbeute ist wohl zu wenig, um die Klasse zu halten. Dies weiß auch Coach Jan Kampe, der bei seiner Elf aber eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen sah. „Die Wochen der Wahrheit stehen uns jetzt bevor. Da müssen wir natürlich hellwach sein und unsere schwarze Serie beenden“, forderte der Coach nach der Pleite gegen Otterstedt. Für das Siegerteam trafen Pascal Wessely (18.) zum 1:0 und Moritz Meinel zehn Minuten vor Schluss zum 2:0. Thedinghausens Chancen nutzten Malte Stehmeier und Nils Boldt nicht.

TSV Etelsen II - TSV Achim II 6:2 (3:1): Abstiegskandidat Achim II verkaufte sich am Schlosspark teuer. Der Gast spielte mit dem Aufstiegskandidaten gut mit, zeigte sich aber im Torabschluss nicht konsequent genug. Sören Bengsch markierte das 1:0 für Etelsen II, als Achims Keeper sich einen Lapsus erlaubt hatte (8.). Veli Bostan glich mit einem Distanzschuss in den Winkel aus (15.). Die Achimer 3:1-Halbzeitführung schoss Philip Schmidt mit einem Doppelpack heraus (30./41.). In Halbzeit zwei erhöhten Patrick Thiel (55.) und Bengsch (65./75.) auf 6:1, ehe Johann Burgart für Achims Reserve auf 2:6 verkürzte (78.). „Unter dem Strich war unser Sieg verdient“, freute sich Etelsens Trainer Cord Clausen.

TSV Brunsbrock - TSV Bassen II 4:1 (4:1): Das Ziel von Thomas Tödter rückt von Woche zu Woche näher. Der Coach der Roten Teufel möchte das Team nach dem Abstieg wieder in die Kreisliga führen, bevor er nach drei Jahren an der Kohlenförde zum FC Verden 04 wechselt. Beide Teams starteten furios. Schon nach zehn Minuten hatten die Besucher drei Treffer gesehen. Das erste Tor schoss Bassens Christoph Derichs zum 0:1 (4.). Mathis Tietje (7.) und Fabian Kunst (10.) drehten das Spiel aber mit ihren Treffern und sorgten für die ersten Gegentore der Gäste im Jahr 2018. Kunst gelang nach 20 Minuten das 3:1, und Tietje markierte ebenfalls ein zweites Tor kurz vor der Pause zum 4:1 (43.). „Vor der Halbzeit war es ein klasse Spiel von meiner Elf. Nach der Pause verwalteten wir nur noch das Ergebnis“, sagte Tödter, dessen Elf Platz eins mit einem Punkt Vorsprung auf Langwedel behauptete. Der TSV hat aber zwei Partien mehr als der FSV ausgetragen und besitzt daher die schlechtere Ausgangsposition im Titelrennen.