Die weibliche B-Jugend des TV Oyten hat in der Verbandsliga die Meisterschaft gewonnen. (Jürgen Prütt)

Oyten. Mit einem 35:14 (16:5)-Kantersieg gegen ihre Gäste vom TuS Komet Arsten hat sich die weibliche B-Jugend des TV Oyten die Meisterschaft in der Handball-Verbandsliga gesichert. Bis zum letzten Spieltag lieferte sich die Mannschaft von Trainerin Nina Schnaars mit der JSG Wilhelmshaven ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Am Ende gab der direkte Vergleich den Ausschlag zugunsten des TV Oyten. Ihre einzige Saisonniederlage kassierten die Mädchen aus dem Kreis Verden am zweiten Spieltag beim 23:26 in Arsten. Im Rückspiel war das Team aus dem Bremer Süden nun chancenlos. Nachdem Benita Moos und Dietke Gronewold in der 16. Spielminute eine 7:4-Führung auf 9:4 ausgebaut hatten, ging es in der Pestalozzihalle nur noch in eine Richtung.

Ihre Sieben habe sich den Gewinn der Meisterschaft durch eine konstante Saison verdient, resümierte Nina Schnaars. Dabei wurde auch der Ausfall von Johanna Beuße bestens kompensiert. Die torgefährliche Rechtshänderin aus Morsum konnte nach einem operativen Eingriff am Fuß in der Rückrunde nicht mehr mitwirken. 29 Tore hat der TV Oyten im Schnitt pro Spiel erzielt. Am häufigsten trafen Benita Moos (85 Tore in zehn Spielen) und Emily Hübner (64). Mit Jaane Meyer, Gina Meinke und Dietke Gronewold sind drei Spielerinnen mit einem sogenannten Zweitspielrecht für den TV Oyten unterwegs. Das Trio war parallel auch für die SG Achim/Baden am Start.

Durch den Gewinn der Meisterschaft bleibt dem TV Oyten nach den Osterferien die Qualifikation erspart – schon jetzt hat das Team einen Startplatz in der Vorrunde zur Oberliga sicher. Dort kann der TV Oyten auf eine eingespielte Stammformation bauen: Emily Hübner, Freija Hartmann, Lena Prütt, Jaane Meyer, Johanna Beuße und Dietke Gronewold dürfen noch ein weiteres Jahr in der B-Jugend spielen.