Martin Dybol (links) und Arne von Seelen haben in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie sich als Torhüter-Duo gut ergänzen. (Björn Hake)

Jetzt kommt auch die SG Achim/Baden in Sachen Kaderplanung aus der Deckung. Teammanager Cord Katz verkündete am Donnerstag, dass der Handball-Oberligist weiterhin auf sein aktuelles Torhüter-Duo setzen kann: Arne von Seelen und Martib Dybol haben nun ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Katz musste gar nicht groß erklären, wie groß seine Freude darüber ist, dass beide Keeper dem Klub von der Weser treu bleiben. „Bei Arne ist es ja auch immer ein Thema, ob er zeitlich alles hinbekommt. Daher müssen wir bei ihm stets Jahr für Jahr sehen, wie es weitergeht“, sagte der Teammanager. „Daher sind wir extrem froh, dass er uns erhalten bleibt.“ Über die Leistungen des erfahrenen Torhüters müsse er nicht viele Worte verlieren, meinte Katz: „Arne gehört zu den besten Keepern der Oberliga.“

Dass dieser Aussage kaum zu widersprechen ist, hat Arne von Seelen in dieser Saison, die aktuell wegen der Corona-Pandemie mit einem offenen Ende unterbrochen ist, mehrfach unter Beweis gestellt. Der Torhüter hat mit seinen Leistungen großen Anteil, dass sich die SG Achim/Baden nach ihrem Katastrophenstart gefangen und ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet hat.

Tausch macht sich bezahlt

Mit Martin Dybol hat Arne von Seelen in der kommenden Saison einen Mann an der Seite, der erst im Laufe der Serie 2019/2020 zum Oberliga-Team der SG Achim/Baden stieß. Denn ursprünglich lief Dybol für die SG Achim/Baden II in der Landesliga auf. Im November tauschte er dann seinen Platz mit Thorben Hamann, der zuvor die Nummer zwei in der von Tobias Naumann gecoachten Oberliga-Mannschaft war.

„Martin hat seitdem gezeigt, dass er für Arne eine Top-Ergänzung ist. Er hat sich super eingefügt und ist ein echter Teamplayer“, sagt Katz. Dybol zu befördern, sei die richtige Entscheidung gewesen. „Er hat das Vertrauen ja auch mit guten Leistungen zurückgezahlt“, sagte Katz.

Bevor die beiden Keeper ihre Zusage gegeben hatten, gab Katz bereits bekannt, dass auch der junge Kreisläufer Malte Meyer der SG erhalten bleibt. Zudem hatte Kevin Podien bereits im Mai 2019 für zwei weitere Spielzeiten zugesagt.