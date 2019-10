Mirjana Uhde (rechts) traut sich und dem TSV Thedinghausen den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu. Am zweiten Spieltag setzte es für die Korbballerinnen aber einen Dämpfer. (Björn Hake)

Mirjana Uhde: Als wir die Deutsche Meisterschaft gespielt haben war ich schon schwanger und danach stand ja für alle erst mal eine Pause bis zur neuen Saison an. Daher hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein Abschied für mich war. Ich habe mir dann in der neuen Saison auch einige Spiele angeschaut und ich muss gestehen, dass es ein Trauerspiel war. Es musste viel umstrukturiert werden und man hatte einfach keine Chance in der Bundesliga. Das tut schon weh, das zu sehen. Verlieren macht eh nie Spaß, aber das Gefühl zu haben, dass man keine Chance hat, das ist noch schlimmer. Da unsere Korbfrau gegangen war, war der Klassenerhalt in der Bundesliga unmöglich. Einfach vorne mehr Körbe machen, das ist nicht möglich. Das ist auch Psychologie, wenn du vorne nicht alles triffst und hinten andauernd einen reinbekommst. Das Gute im Schlechten war, dass sich die Mannschaft trotzdem nie aufgegeben hat. Sie ist immer wieder zu den Spielen gefahren und hat immer alles gegeben. Zum Ende der Saison ist dann mit Dorothea Schley die Korbfrau dazugekommen, die jetzt auch bei uns ist. Dadurch hatten sich die Spielverläufe auch etwas gewandelt, auch wenn sie natürlich noch nicht die Qualität von Agnetha Rippe (Korbfrau und Ausnahmespielerin, die zur SG Findorff-Bremen gewechselt war, Anm. d. Red.) hat.

Ich stehe dazwischen, da ich quasi mit ihnen gegangen bin. Daher ist das für mich schwierig zu beantworten.

Es war klar, dass es so kommen würde, da auch die Korbfrau gegangen war. Man kann nicht einfach irgendeine Spielerin als Korbfrau aufstellen. Man muss dafür ausgebildet sein und darf ja nicht über 178 Zentimeter sein. Es gibt nicht viele davon, Korbfrau zu sein ist ein Alleinstellungsmerkmal. Hat man keine, dann hat man ein großes Problem.

Ja, das wusste ich immer. Ich kann nicht ohne Korbball leben.

Ich hatte zuvor mit Thedinghausen nichts zu tun, aber dort sind Freundschaften entstanden, die mittlerweile auch über den Korbball hinausgehen. Daher war Thedinghausen meine erste Anlaufstelle.

Judith Gätje kam nach einer Babypause zurück und Katharina Boldt ist aus Hawaii wieder da. Für ein Semester hat uns aber Vanessa Rippe verlassen, sie kommt im Januar zurück.

Ja, das bilde ich mir zumindest ein (lacht). Aber wir müssen uns erst mal finden. Ich beispielsweise habe noch nie in der Niedersachsenliga gespielt und kenne daher die meisten Gegner auch nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl.

Nach den ersten beiden Spielen hätte ich gesagt: Wir steigen auf jeden Fall auf. Nun muss ich das etwas zurücknehmen. Wir sind ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Wir sind keine Überflieger. Unsere Stärke ist die Defensive, in der Offensive müssen wir noch an uns arbeiten. Dennoch glaube ich, dass der Aufstieg möglich ist – man muss ja Ziele haben.

Das Singen steht über dem Korbball. Die Musik ist mehr Berufung, sie bietet mir mehr Perspektive. Davon hängt auch mehr ab, beim Korbball verdiene ich nämlich kein Geld. Meist lässt sich beides aber gut miteinander vereinbaren.

Zur Person

Mirjana Uhde (35)

spielt seit fünf Jahren Korbball für den TSV Thedinghausen. Zuvor war die gebürtige Bremerin auch für den TV Bremen-Walle, FTSV Jahn Brinkum und den TSV Heiligenrode aktiv.