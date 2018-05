Ruben Zeidler und Daniel Beinker wurden am Sonnabend verabschiedet. Sören Schmincke (von links) wird dagegen weiterhin das Tor des TSV in der Landesliga hüten. (Björn Hake)

Daverden. Das Ende der Saison 2017/2018 ist beim TSV Daverden kein normales gewesen. Der Abschluss der Spielzeit stand ganz im Zeichen eines Generationswechsels. Denn nicht nur der Trainer Thomas Panitz wurde nach neun Jahren verabschiedet. Mit ihm haben auch zwei Handballer das Landesliga-Team verlassen (wir berichteten), die innerhalb der Mannschaft echte Leitwölfe waren: Ruben Zeidler und Daniel Beinker.

Für Zeidler steht fest, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, sich aus der ersten Mannschaft des TSV Daverden zurückzuziehen. „Der Abschied am Samstag war schon sehr emotional“, berichtet der erfahrene Linksaußen: „Aber ich höre auf, weil ich beruflich ziemlich viel zu tun habe. Außerdem wollen Daniel und ich das Zepter jetzt an die junge Generation weitergeben. Wir wollen den jungen Leuten in der Mannschaft keinen Platz wegnehmen. Sie sollen jetzt so richtig durchstarten.“

Komplett vom Handball zurückziehen wolle er sich aber nicht, verrät der 34-jährige Außenspieler: „In irgendeiner anderen Mannschaft des TSV werde ich wohl auch in der neuen Saison auftauchen.“

Für so machen Anhänger des TSV Daverden dürfte es nur schwer vorstellbar sein, dass das Team künftig ohne Thomas Panitz in der Landesliga unterwegs ist. Gleiches gilt aber auch für Zeidler, der 14 Jahre lang auf der linken Außenbahn für die Grün-Weißen aktiv gewesen ist. Ähnlich lange zog Daniel Beinker als Spielmacher die Fäden im TSV-Angriff. Zwölf Jahre lang war er fester Bestandteil der ersten Mannschaft.

Spielmacher mit Knieproblemen

Bei dem 33-jährigen Rückraumspieler spielen ebenfalls berufliche Gründe eine Rolle. Allerdings auch die Gesundheit. „Schon seit Längerem habe ich Probleme mit meinem Knie. Besonders in der spielfreien Zeit habe ich gemerkt, dass mir die Pausen gutgetan haben. Sobald dann wieder das erste Training anstand, waren die Schmerzen wieder da“, sagt Benker. Jetzt wolle er erst einmal pausieren, um seine Knieprobleme komplett auszukurieren. „Danach könnte ich mir vorstellen, dass ich in der einen oder anderen Mannschaft des TSV aushelfe“, so der Routinier.

Ihm sei es am Sonnabend ebenfalls nicht leicht gefallen, dem Team „Auf Wiedersehen“ zu sagen. „Schließlich hat man in der ersten Mannschaft viel erlebt“, sagt der Rechtshänder, der in der ersten Mannschaft zunächst von seinem Vater Jürgen Beinker, anschließend von Marco Behrmann und schließlich von Thomas Panitz gecoacht wurde. Dass das Team künftig – ohne Zeidler und ihm selbst – Probleme in der Landesliga bekommt, glaubt Daniel Beinker nicht. Dem neuen Trainer Ingo Ehlers stehe auch so eine gute Mannschaft zur Verfügung. „Der Kader wird in der neuen Saison ein guter sein – und vor allem jung. Zudem sollten fast alle Positionen doppelt besetzt sein. Ruben und ich hinterlassen also keine Lücken“, urteilt Beinker.

Gutes Resultat erzielt

Daniel Beinker und Ruben Zeidler haben in ihrer finalen Saison mit dem Landesliga-Team der Grün-Weißen den vierten Tabellenplatz belegt. Beide Routiniers finden, dass dies ein gute Resultat ist. „Uns hat leider die Konstanz gefehlt“, findet Beinker: „Leider hatten wir ein paar Ausrutscher, sonst wäre sicher mehr möglich gewesen.“ Ähnlich beurteilt Ruben Zeidler das Abschneiden. „Leider hatten wir zwischendurch viele Verletzungsprobleme. Wären die nicht gewesen, glaube ich schon, dass wir aufgestiegen wären“, sagt er.

Jetzt kann eine neue Generation beim TSV Daverden daran arbeiten, die Verbandsliga-Rückkehr zu verwirklichen.