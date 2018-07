Volle Konzentration vor dem Abschuss, die braucht Matthias Potrafke. (FOTOS: Björn Hake)

Oyten-Schaphusen. Der Stand ist fest, der ganze Körper angespannt, die Sehne berührt Nasenspitze und Kinn. Die Augen sind fest auf die Zielscheibe gerichtet, die Zughand bewegt sich nach hinten, die Finger geben die Spannung frei. Der Pfeil saust los. Diese Bewegungsabläufe kennt Matthias Potrafke in- und auswendig. Er macht sie beinahe täglich, mehrere hundert Mal. Und trotzdem geht er sie gedanklich vor jedem Abschuss aufs Neue durch. Er muss ganz bei der Sache sein, jedes noch so kleine Zögern wäre fatal. „Man macht sich selbst zur Maschine“, erklärt seine Mutter und Betreuerin Manuela Potrafke den Sinn dieser Übung, die zum ideomotorischen Training zählt. Die Technik ist das eine, die Fähigkeit, alle Gedanken auf das Ziel zu lenken, das andere.

Der Bogner Matthias Potrafke beherrscht beides. Mit seinen 16 Jahren hat er bereits einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt. Zweimal hat er sich den Titel des Deutschen Meisters in der Jugendklasse gesichert. Im zweiten Jahr schon schießt er im DSB-Nationalkader, im fünften bereits im Landeskader des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV). Auch im internationalen Vergleich zeigt Potrafke gute Leistungen. Anfang des Jahres ging er in Yanton (USA) für Deutschland bei der Weltmeisterschaft an den Start, wo er es bis ins Sechzehntelfinale schaffte. Kurz zuvor hatte er bei einem dreitägigen Turnier in Las Vegas Platz sieben belegt (wir berichteten). Viel Zeit zum Ausschlafen wie die meisten Gleichaltrigen findet Matthias Potrafke trotz der Sommerferien derzeit nicht. Wegen der Hitze steht er oft schon früh auf dem Bogensportplatz des SV Mühlentor. Ein schattiges Plätzchen sucht man auf der Freifläche, an die eine Kuhweide angrenzt, vergeblich.

Es ist ein Montagvormittag, und auf dem Schießplatz fliegt ein Bogen nach dem anderen in Richtung des 60 Meter entfernten Ziels – das sind Wettkampfbedingungen in Potrafkes Altersklasse. Vater André Potrafke, der wie Ehefrau Manuela die Bogner im Verein ausbildet, trainiert ihn hauptsächlich. Heute arbeitet Matthias Potrafke am Timing. Auf einem Tablet läuft eine digitale Zeitanzeige mit, in immer gleichen Abständen muss er Pfeile abfeuern. Schlag auf Schlag geht das. 300 Pfeile schießt der Zehntklässler heute. Pro Woche kommt er auf 900 bis 1000. Ob Wochenende oder Feiertag – seinen Recurvebogen legt Matthias Potrafke nur äußerst selten weg. „Wir standen hier auch schon am ersten Weihnachtstag. Ausnahmen gibt es nicht viele“, vermittelt er einen Eindruck von seinem sportlichen Alltag.

Kommendes Jahr rückt Matthias Potrafke in die Juniorenklasse auf. Bei Wettkämpfen muss er dann über eine Distanz von 70 Metern schießen. Gut im Training ist er allemal. Neben dem Bogentraining drei- bis viermal pro Woche sieht sein Programm auch Ausdauer- und Krafttraining vor. Das ist vor allem bei langen Wettkämpfen im Freien von Vorteil. Bei der DM vor zwei Jahren seien mehrere Teilnehmer aufgrund der Hitze umgekippt, erzählt Matthias Potrafke, der das Gymnasium am Markt in Achim besucht. Sein Training soll ihn auch auf die klimatischen Verhältnisse in anderen Ländern vorbereiten. „Wir achten viel auf Kondition, damit das Herz-Kreislauf-System warmen Temperaturen standhält“, erklärt Manuela Potrafke, die die Bogensparte des SV Mühlentor leitet.

Das spezielle Training könnte sich bereits im Oktober für Matthias Potrafke auszahlen. Dann möchte er zu den Olympischen Jugend-Sommerspielen nach Buenos Aires reisen. In dieser Woche muss er die zweite Qualifikationsrunde für das Turnier in der argentinischen Hauptstadt meistern. Im Anschluss steht sehr bald ein anderer wichtiger Wettkampf vor der Tür: die Deutsche Bogen-Meisterschaft im Freien vom 17. bis 19. August in Wiesbaden. André Potrafke, der durch seinen Sohn zum Schießsport kam, sieht großes Potenzial. Der Weltrekord liege bei derzeit 701 Ringen auf 60 Metern, Matthias Potrafke schaffe bereits zwischen 670 und 680. „Er zählt zur europäischen Elite“, so der Vater.

Matthias Potrafke sticht auch als fester Bestandteil der Ligamannschaft des SV Mühlentor heraus. Erst im Januar gelang dem Verein der Sprung in die Verbandsliga A des NSSV. Der Youngster ist zwar zum Aushängeschild des SV Mühlentor avanciert, trotzdem ist man sich einig: Seine Karriere geht vor. Sollte also eines Tages ein entsprechendes Angebot kommen, weit oben in der Bundesliga schießen zu können, hätte Matthias Potrafke den Segen seiner Vereinskameraden. „Sobald einer anfragt, wäre er weg. Wir würden ihn hergeben“, sagt Manuela Potrafke, die den sportlichen Ehrgeiz ihres Sohnes unterstützen will. Der hat sich ein großes Ziel gesetzt: Olympia. „Ab 2020 wäre Olympia gut. Ich denke, dass das aber erst 2024 etwas wird“, sagt Matthias Potrafke. Und es könnte in der Tat knapp werden mit den Spielen in Tokio in zwei Jahren. Denn der Oytener hat nämlich zunächst ein anderes Ziel vor Augen: das Abitur im Jahre 2021.