Jetzt kann Tobias Naumann (Mitte) und der SG Achim/Baden nichts mehr passieren. Das Team hat den Klassenerhalt sicher. (Björn Hake)

Achim. Dass die Saison für die SG Achim/Baden keine einfache werden würde, wusste ihr Trainer Tobias Naumann schon zu Beginn der Spielzeit. Daher rief der Coach auch „nur“ den Klassenerhalt als Ziel aus. Diesen haben die Achimer jetzt endgültig in der Tasche. Den letzten Schritt machte die Naumann-Sieben am Sonnabend: In der Gymnasiumhalle dominierte die SG Achim/Baden ihre Gäste von der SG HC Bremen/Hastedt besonders in der zweiten Halbzeit nach Belieben und gewann deutlich mit 30:17 (14:10). Während die Achimer die letzten zwei Spieltage entspannt angehen können, muss der HC mehr denn je um dem Verbleib in der Handball-Oberliga bangen. Denn die Bremer sind auf den ersten Abstiegsplatz gerutscht.

Tobias Naumann war hingegen glücklich, dass er sich mit dem Thema Abstiegskampf jetzt nicht mehr beschäftigen muss. Die Erleichterung war dem Coach anzusehen – und der gesamten Mannschaft. „Große Angst, dass wir den Klassenerhalt nicht schaffen, hatten wir eigentlich nie. Aber im Hinterkopf war das schon die ganze Zeit“, meinte Achims Kreisläufer Fabian Balke. „Phasen, in denen man ein bisschen Schiss hatte, gab es aber durchaus.“

Schnelle Entscheidung nach der Pause

Gegen die Gäste aus Bremen mussten die Achimer hingegen nicht befürchten, dass sie den letzten Schritt zum Ligaverbleib verpassen würden. Die Hastedter waren einfach nicht gut genug, um der SG Achim/Baden gefährlich zu werden. Im ersten Durchgang hielten sie noch mit. Gegen Ende der ersten 30 Minuten setzte sich die Naumann-Crew aber ein wenig ab. Allmählich deutete sich an, dass die Gastgeber den Klassenerhalt am drittletzten Spieltag perfekt machen sollten.

Dieser Eindruck bestätigte sich direkt nach Wiederanpfiff. Der erste Treffer wurde zwar von den Gästen erzielt – Marten Franke erzielte das 11:14 –, doch in der Folge legten die Achimer einen 6:0-Lauf hin und beseitigten frühzeitig die letzten Zweifel. 17 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt noch zu absolvieren. Und in dieser Zeit sollte den Gastgebern das Geschehen nicht mehr aus den Händen gleiten. Sie spielten überlegen weiter und überrollten den abstiegsbedrohten HC am Ende förmlich. Eine Minute vor dem Schlusspfiff war auch beim Trainer der SG Achim/Baden zu erkennen, dass die schwierige Saison ein glückliches Ende für sein Team nimmt. Mit allen Spielern auf der Bank klatschte Tobias Naumann ab und beobachtete anschließend, wie Noah Dreyer per Siebenmeter den 30. Treffer für die SG erzielte und somit den Endstand herstellte.

Dass der letzte Schritt zum Klassenerhalt dann doch so einfach war, damit hatte im Vorfeld bei der SG Achim/Baden kaum jemand gerechnet. „Anfangs haben wir uns ja auch ein bisschen schwergetan. Aber weil wir in der zweiten Halbzeit defensiver in der Abwehr gestanden haben und unser Keeper Olaf Sawicki überragend gehalten hat, haben wir das Spiel dann doch in den Griff bekommen“, nannte Fabian Balke die Gründe für den ungefährdeten Erfolg.

Tobias Naumann wollte hingegen keinen seiner Spieler explizit hervorheben. „Entscheidend war, dass wir eine super Teamleistung gezeigt haben“, sagte er. „Das muss man hervorheben, weil das in den Spielen zuvor nicht immer der Fall war.“ Naumann sprach damit vor allem die schwachen Auftritte gegen die HSG Delmenhorst und TV Cloppenburg, bei denen sich sein Team nicht gut präsentierte, an. Als es dann aber darauf ankam, die letzten Punkte einzufahren, war seine Mannschaft da.

„Ein Endspiel um den Klassenerhalt im letzten Saisonspiel gegen Beckdorf hätte keiner von uns gebrauchen können. Aber jetzt hat sich das Thema für uns ja endgültig erledigt“, stellte Naumann sichtlich erleichtert fest. „Jetzt gehen wir entspannt in die beiden finalen Spiele. Aber erst einmal genießen wir die Pause über Ostern. Auch das ist wichtig.“