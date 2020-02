Drei Spieltage vor Saisonende in der Landesliga haben die A-Jugend-Handballer der SG Achim/Baden einen der ersten vier Plätze und damit die direkte Qualifikation für die kommende Spielzeit so gut wie sicher. Vier Zähler beträgt der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Thorben Schmidt nach einem 41:25 (23:15)-Sieg gegen den TSV Neustadt auf die TS Großburgwedel (12:12 Punkte) auf Rang fünf der Tabelle. Die Spielgemeinschaft aus der Weserstadt nimmt nach dem Erfolg im aktuellen Spiel mit 18:8 Zählern im Klassement den dritten Platz ein.

Gegen den TSV Neustadt hatte Jesper Segelken die SG mit 2:0 in Führung geworfen. Auch im weiteren Verlauf wurde die Partie in der Gymnasiumhalle von den Gastgebern dominiert. Bereits nach 20 Minuten hatte der Nachwuchs des Männer-Oberligisten die Weichen auf Sieg gestellt – 16:6. Im zweiten Abschnitt bauten die Schmidt-Schützlinge ihren Vorsprung auf 16 Tore aus. Achims Trainer stufte den ungefährdeten Erfolg in seiner Nachbetrachtung als „Pflichtsieg“ ein. Kjel Wilkens (11) und Niklas Warnke (7) erzielten insgesamt 18 Treffer für den Nachwuchs aus dem Nordkreis.