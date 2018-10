War nach dem Finalritt auf Oak Grove's Heartfelt zunächst enttäuscht: Der Varster Springreiter Harm Lahde. (Frank Thomas Koch)

Helsinki. Das erste Mal CSI5*, die höchste Klasse im Reitsport, das höchste Niveau, die stärkste Konkurrenz. Ein solches erstes Mal ist etwas Besonderes, Aufregendes, teils auch Einschüchterndes. „Es war beeindruckend. Fünf Sterne ist noch mal was ganz anderes“, schilderte der Varster Springreiter Harm Lahde damals. Das war 2017, sein erstes Mal. Nun stand sein zweites Mal Helsinki an. Und dort startete ein anderer Harm Lahde, einer, der mittlerweile auf mehrere Einsätze auf dem Niveau der Weltspitze verweisen kann.

Kurze Enttäuschung

„Routine ist es noch nicht, es ist immer noch beeindruckend. Aber je öfter man bei solchen Turnieren reitet, desto routinierter wird man auch. Die Atmosphäre ist gigantisch in Helsinki. Das Publikum geht richtig mit, das ist phänomenal“, gab der Varster zu Protokoll. Geändert hat sich demnach sein Erfahrungslevel, das Ergebnis änderte sich aber nur minimal. Platz 18 verbuchte der Reiter in Diensten des RV Aller-Weser 2017, 2018 sollte es Rang 17 im Weltcup werden. Diesmal saß er im Sattel von Oak Grove’s Heartfelt, seiner 13-jährigen belgischen Stute. Als beide den Final-Parcours verließen, herrschte zunächst Trübsal. „Sie ist super gesprungen, aber bei einem dreifachen Aussprung haben wir die Oxerstange mitgenommen. Das war bitter, denn am Ende will man doch null reiten“, schilderte Harm Lahde. Dementsprechend fiel auch sein Fazit aus: „Kurze Enttäuschung, aber am Ende zufrieden, da meine Pferde super gesprungen sind.“

Heartfelt war nicht sein einziger Begleiter in Finnland. Lahde stellte zudem Oak Grove’s Vogelfrei und Oak Grove’s Celebrity vor. Mit Vogelfrei blieb der Varster am Tag vor dem Weltcup über 1,50 Meter hohe Hürden fehlerlos und schnappte sich Rang elf. Mit Celebrity ging es nochmals zehn Zentimeter höher hinaus, doch es lief nicht sonderlich gut. Drei Abwürfe bedeuteten am Ende Rang 28. Einen Parcours mit 1,45 Meter hohen Hürden bewältigten Lahde und Celebrity erfolgreicher – Rang zwölf mit vier Fehlerpunkten.