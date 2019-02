Der beste Schütze beider Bundesliga-Staffeln: Dauelsens Florian Kahllund. (Björn Hake)

Dauelsen. Es wird laut, es wird aufregend, es wird dunkel, es wird spannend – es geht um die Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen. Der Startschuss fällt am Sonnabend in Wiesbaden. Und mit dabei sind auch die Schützen des SV Dauelsen. Sie wollen ihre Saison krönen. Die Teilnahme an der DM sei bereits ein Bonus, galt der Klassenerhalt doch als Saisonziel Nummer eins. Jedes weitere Bonbon wird aber nun gerne eingesammelt.

Als Dritter der Abschlusstabelle der Nordstaffel zählt der SV Dauelsen jedoch nicht zu den Titelkandidaten der ersten Reihe. Dies sind traditionell die beiden Erstplatzierten aus dem Norden und in diesem Jahr auch zwei Truppen aus dem Süden. „Sonst war das immer anders. Acht Mannschaften traten an und nicht selten kamen die ersten vier aus dem Norden. Das wird diesmal nicht so sein“, prophezeit Andreas Hehenberger, der sich als Coach der Dauelser bestens in der Szene auskennt. Für ihn ist der Top-Favorit auf die Meisterschaft die BSG Ebersberg, die sich mit 50:6 Punkten Platz eins in der Südstaffel gesichert hat und mit Max Weckmüller, Cedric Rieger und Michelle Kroppen gleich drei Nationalkaderschützen in seinen Reihen hat.

Auf Ebersberg könnte der SVD aber erst ab dem Halbfinale treffen, zuvor steht die Gruppenphase an. Um die zwei Plätze unter den besten Vier streiten sich die Dauelser mit SV GutsMuths Jena (Erster der Nordstaffel), FSG Tacherting (Zweiter der Südstaffel) und BC Villingen-Schwenningen (Vierter der Südstaffel). Die Favoritenrollen haben Jena und Tacherting inne. Doch Dauelsen ist gerne Außenseiter, das waren sie bereits 2015 und 2017, als sie jeweils überraschend den Titel davontrugen. Sollten sie das in diesem Jahr nicht tun und auch kein anderes Team aus der Nordstaffel, dann gönnt es Hehenberger Tacherting, „weil sie einen fantastischen Job machen, insbesondere in der Jugendarbeit“.

Pluspunkt Erfahrung

Jugend ist auch das Stichwort für Jena: Der 21-jährige Konrad Komischke und die beiden 20-jährigen Adrian-Erik Scheiding und Nils Schwertmann sind Teil des Teams, das sich als Aufsteiger gleich an die Nordspitze gesetzt hat. Wer darauf baue, dass die junge Truppe aus Jena beim Finale in Wiesbaden das große Flattern bekomme, der liege laut Hehenberger falsch. „Sie sind zwar jung aber auch erfahren.“

Dasselbe gilt aber auch für die Dauelser, zumindest der Punkt mit der Erfahrung. Die SVD-Schützen kennen den Wiesbadener Hexenkessel bereits bestens. Ganze 1000 Zuschauer werden zu Gast sein, geschossen wird im Dunkeln mit Spotlight auf den Scheiben. Zwar werde das gesamte Team nach Wiesbaden reisen, Erwin Wollny werde aber nicht zum Einsatz kommen. Auch die Chancen für Eigengewächs Christian Dauel stehen eher schlecht. Nur wenn Holger Rohrbeck und Andreas Gerhardt beim Einschießen Schwächen offenbaren sollten, könnte Dauels Stunde schlagen. Die besten Karten bezüglich dem Platz neben den gesetzten Top-Schützen Florian Kahllund und Sebastian Rohrberg hat laut Trainer derzeit Andreas Gerhardt.

Etwas Kopfzerbrechen bereitet dem Coach noch der körperliche Zustand von Florian Kahllund, Hehenberger befürchtet Jetlag bei seinem Top-Athleten. Der bisher beste Schütze der Saison (9,81 Ringe im Schnitt) – Nord- und Südstaffel zusammengefasst – landet erst am Donnerstag in Frankfurt. Kahllund war Teil der achtköpfigen deutschen Delegation, die beim Weltcupfinale in Las Vegas teilnahm.