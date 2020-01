Augen zu und durch. So in etwa lautet das Motto beim TSV Daverden vor der Partie der Handball-Verbandsliga beim TSV Bremervörde (Anpfiff: Sonnabend um 18 Uhr). Da Simon Bodenstab erst im Februar zurückkehren wird und Jannis Elfers aus privaten Gründen fehlt, muss TSV-Coach Ingo Ehlers auf zwei seiner Haupttorschützen verzichten. Ob Ole Fastenau auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. „Ole hat noch einen dicken Bluterguss, wir testen am Freitag, ob es geht“, erläuterte Ehlers. Seinen Ausstand gibt derweil Eric Beuße: Den in dieser Saison 49-Mal erfolgreichen Linksaußen zieht es für eine längere Zeit ins Ausland. Bremervörde hatte vor der Winterpause durch Heimsiege gegen Neerstedt und Eyendorf die beiden Regel-Abstiegsplätze hinter sich gelassen. In diesem Jahr steht der TSV wie die Ehlers-Sieben aber noch ohne Punkte da.