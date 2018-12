Da sein Team eine Premiere gelungen ist, muss er nun ins Portemonnaie greifen: Daverdens Coach Ingo Ehlers. (Björn Hake)

Langwedel. Sollte das Titelrennen in der Handball-Landesliga der Männer am Ende der Saison durch das Torverhältnis entschieden werden, dann dürfte dem TSV Daverden Platz eins kaum zu nehmen sein. Nachdem die Grün-Weißen sich in der Vorwoche mit 44:33 bei der HSG Verden-Aller durchgesetzt hatten, knackte das Team von Trainer Ingo Ehlers gegen den vollkommen überforderten TV Gut Heil Spaden nun erneut die 40-Tore-Marke. 40:19 (20:6) stand des nach 60 Minuten.

Damit blieben die Daverdener erstmals in dieser Saison unter 20 Gegentoren. Für die gute Abwehrleistung muss Ingo Ehlers nun ins Portemonnaie greifen. Er habe seinem Team für das erste Spiel, in dem es unter 20 Gegentore bleiben würde, eine Runde Döner versprochen.

Der Respekt vor den körperlich robusten Gästen sei unbegründet gewesen, sagte Ehlers. Noch keine zehn Minuten waren gespielt, da hatte sich der Spitzenreiter eine 7:1-Führung herausgeworfen. Beim 14:4 (21.) war der Vorsprung im zweistelligen Bereich angekommen. „Ich habe dann im zweiten Durchgang viel gewechselt, ohne dass es zu einem Bruch gekommen ist“, verlebte Daverdens Trainer einen entspannten Nachmittag. Als Nächstes dürfte der Ligaprimus mehr gefordert werden, wenn das Duell mit der HSG Bützfleth/Drochtersen ansteht. Der Verbandsliga-Absteiger hat ebenfalls mit einem 39:30-Erfolg bei der HSG Stuhr ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach Minuspunkten ist nun nur noch der TV Schiffdorf gleichauf mit den Daverdenern. Beide Teams haben bisher erst zwei Saisonspiele verloren.