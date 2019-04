Langwedel. Sein Team sei nach dem 31:31 beim TV Oyten ein wenig verunsichert gewesen, hatte Ingo Ehlers, Trainer der Landesliga-Handballer des TSV Daverden, vor dem Derby gegen die HSG Verden-Aller erklärt. In der Partie war davon am Sonnabend jedoch nicht viel zu merken. 38:28 (18:16) stand es am Ende für die Grün-Weißen. Zum Aufstieg braucht der Spitzenreiter aus den letzten drei Partien nun noch zwei Siege. Trotz der deutlichen Niederlage war auch Sascha Kunze nicht unzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. „Wir haben dem Favoriten das Leben lange schwer gemacht. Am Ende ist die Niederlage für mich um vier, fünf Tore zu hoch ausgefallen“, sagte der Trainer der Gäste.

Bevor in der Langwedeler Schulsporthalle am Sonnabend an Handballspielen zu denken war, mussten aber zunächst einmal Schiedsrichter gefunden werden. Der Grund: Die angesetzten Unparteiischen waren nicht erschienen. Fündig wurden Sascha Kunze und Ingo Ehlers schlussendlich auf der Tribüne. Sascha König und Patrick Mannig leiteten die Partie – und das ohne Probleme. „Wir wollten unbedingt spielen. An den Schiedsrichtern hat es nicht gelegen, sie haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Sascha Kunze die Referees vom TSV Daverden. In den ersten 30 Minuten habe seine Sieben eine „hervorragende Partie“ abgeliefert, befand Kunze. „Ab der 40 Minuten hat Daverden uns dann aber mit seinem Tempospiel überlaufen“, nannte der Trainer der Domstädter den Grund dafür, dass es am Ende zehn Tore Unterschied waren. Beim TSV Daverden brachten es Patrick Bartsch, Ole Fastenau und Boyke Wilkens jeweils auf sieben Treffer aus dem Feld heraus. Für die HSG Verden-Aller traf Tobias Albert am häufigsten. Acht Tore erzielte der Linkshänder der Gäste, davon fünf per Siebenmeter.

Beim 14:14 (22.) stand es in diesem Nachbarschaftsduell letztmals Unentschieden. Im Anschluss zog der TSV Daverden innerhalb von drei Minuten auf 18:14 davon. Im zweiten Abschnitt steuerten die Ehlers-Mannen über ein 32:24 (50.) einem ungefährdeten Sieg entgegen.