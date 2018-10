Patrick Bartsch hat mit dem TSV Daverden in Beckdorf einen lockeren Sieg eingefahren. (FOCKE STRANGMANN)

Beckdorf. Der TSV Daverden ist in der Handball-Landesliga wieder in der Spur. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage bei der HSG Stuhr (27:31) ließen die Grün-Weißen beim SV Beckdorf II nichts anbrennen. 32:22 (17:12) lautete das Resultat nach 60 Minuten für die Mannen um Trainer Ingo Ehlers. Mit dem vierten Sieg im fünften Spiel haben die Daverdener den TV Oyten in der Tabelle von Platz zwei verdrängt.

Die gastgebende Oberliga-Reserve habe dieses Mal keine Akteure aus der ersten Mannschaft eingesetzt, meinte Ingo Ehlers: „Wir konnten viel von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Beckdorf ist unser Tempo nur in der Anfangsphase mitgegangen. Später haben wir den Fokus auf die Abwehr gelegt.“ Mit 22 Gegentoren sei er sehr zufrieden, resümierte der Trainer des TSV.

Beim Aufsteiger aus dem Landkreis Stade hatte sich der TSV Daverden nach etwa elf Minuten eine Vier-Tore-Führung erarbeitet – 8:4. Fortan kontrollierten die Gäste die Partie. Kurz nach dem Seitenwechsel war der Vorsprung der Ehlers-Sieben auf sechs Treffer angewachsen. Patrick Bartsch hatte mit dem ersten Treffer im zweiten Durchgang auf 18:12 gestellt.

Bei den siegreichen Gästen traf die Linkshänder-Fraktion insgesamt elf Mal aus dem Feld heraus. Sechs Tore wurden für Patrick Bartsch notiert, Jannis Elfes traf fünfmal. Nach zwei Auftritten in der Fremde steht für den TSV nun wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Mit dem TV Sottrum kommt am kommenden Sonnabend das noch sieglose Schlusslicht in die Langwedeler Schulsporthalle.