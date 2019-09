Boyke Wilkens trägt mit Daverden das erste Saisonspiel in Oldenburg aus. (Björn Hake)

Verbandsliga Nordsee Männer: Titelanwärter gegen Aufsteiger: Vor dem Auswärtsspiel des TSV Daverden beim TvdH Oldenburg sind die Karten klar verteilt. „Wir müssen mal schauen, was für uns so geht. Wir treffen auf einen Gegner mit im Rückraum mächtig Power besitzt. Aber vielleicht können wir die Oldenburger mit unserem Tempospiel ein wenig überrumpeln“, sagt Ingo Ehlers. Für den Trainer der Grün-Weißen hat das erste Saisonspiel allerdings noch keine große Aussagekraft. „Da werden auch nur zwei Punkte vergeben. Wenn wir zwei Heimspiele absolviert haben, sind wir schlauer. Dann schauen wir, wo wir uns in der Liga einsortiert haben.“ Personelle Probleme gibt es zum Auftakt keine bei den Gästen. Fehlen wird auf Daverdener Seite nur Youngster Niklas Wehrkamp (Meniskusverletzung). Man fahre ohne Druck nach Oldenburg, sagt Ingo Ehlers. Beim TvdH wurde die Mannschaft zu dieser Saison kräftig umgekrempelt. Mit sechs namhaften Zugängen will das Team von der Hunte oben mitspielen.

Anpfiff: Heute um 20 Uhr in Oldenburg