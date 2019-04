14 Tore hat Tim Borm für die SG Achim/Baden III in Altenwalde markiert. (Björn Hake)

Die Saison in der Handball-Landesklasse der Männer neigt sich dem Ende entgegen. Ein Spieltag steht noch auf dem Programm. Im jeweils vorletzten Spiel gab es für die Teams aus dem Kreis Verden unterschiedliche Resultate: Während der TSV Daverden II zu Hause gewann, unterlag die SG Achim/Baden III auswärts.

TSV Altenwalde - SG Achim/Baden III 36:34 (21:17): Auf der Bank der Gäste gab es vor allem eines – sehr viel Platz. Denn die Achimer waren mit nur einem Wechselspieler und ohne ihren Trainer Ralf Wesemann angereist. Hinzu kam dann noch, dass Spielgestalter Jeldrick Buhrdorf aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste. „Im Angriff haben wir es dennoch sehr ordentlich gemacht“, sagte SG-Kreisläufer Pascal Friemel. Besonders Daniel Hoppe und Tim Borm hätten die Schwächen in der TSV-Abwehr konsequent ausgenutzt. Hoppe kam auf zwölf Tore, Borm traf sogar noch zweimal mehr. Doch apropos Schwächen in der Abwehr: Die hatten auch die Achimer. Auch Umstellungen in der Deckung brachten keine Besserung. Und so entwickelte sich ein torreiches Spiel. Das bessere Ende hatten schließlich die Gastgeber für sich. Sie entschieden die Begegnung aber erst, als sie rund zwei Minuten vor dem Ende das 36:33 erzielten. Tim Borm stellte kurz darauf den Endstand her. „Es sollte diesmal nicht sein, aber unsere Abwehr war einfach zu schlecht“, urteilte Friemel.

TSV Daverden II - ATS Bexhövede 32:24 (13:11): Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wollte die Landesliga-Reserve der Grün-Weißen gegen den Tabellenvorletzten unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren. Das sollte dem Team von Gerd Meyer auch gelingen. Allerdings fand der TSV nur schleppend in die Partie. In der zwölften Minute lag Bexhövede mit 6:3 in Führung. Doch in der Folge wurde die Meyer-Sieben ihrer Favoritenrolle zunehmend gerecht: Daverden erspielte sich bis zur Pause eine knappe Führung und baute diese nach dem Seitenwechsel aus.