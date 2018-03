Joost Windßus traf in Bremen siebenmal. (Björn Hake)

Bremen. Für den TSV Daverden ging es im Auswärtsspiel gegen die SG HC Bremen/Hastedt II um zwei Dinge: Zum einen wollten sich die Grün-Weißen für die Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Viel wichtiger war jedoch: Daverden wollte den dritten Platz in der Handball-Landesliga, der am Saisonende zur Teilnahme an der Relegation berechtigen könnte, nicht aus den Augen verlieren. Durch einen knappen 34:32 (18:17) erreichte die Sieben von TSV-Trainer Thomas Panitz beide Ziele.

„Wir sind zwar gut ins Spiel gekommen, haben uns aber sehr schwergetan“, meinte Thomas Panitz, nachdem seine Mannschaft den Auswärtssieg eingetütet hatte. „In den ersten zehn Minuten treten wir ordentlich auf, kommen dann aber wieder in einen Trott. Uns unterlaufen in der zweiten Welle und im gebundenen Spiel zu viele Fehler.“ So wurde aus einer sicheren 12:8-Führung bis zur Pause ein minimaler Vorsprung. Mit einem 18:17 für die Gäste wurden in Bremen die Seiten getauscht.

Auch im zweiten Durchgang hatten es die Daverdener schwer mit den routinierten Gastgebern. Zehn Minuten vor dem Abpfiff lag die Panitz-Sieben sogar mit einem Treffer in Rückstand (27:28). Doch der TSV kämpfte und verpasste der Partie eine erneute Wende. In der heißen Schlussphase sollte auch das schnelle Spiel nach vorne wieder funktionieren. „Dank zweier Paraden von Sören Schmincke sind wir zu schnellen Ballgewinnen gekommen und haben die zweite Welle jeweils mit Treffern beendet“, freute sich Panitz, der insgesamt mit der Leistung seiner Sieben zufrieden gewesen war. „Die Jungs werden durch diesen Sieg neues Selbstvertrauen tanken.“