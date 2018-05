Trainer Ingo Ehlers. (Hasselberg)

Daverden. Der Kader des TSV Daverden, mit dem die Landesliga-Handballer in die Saison 2018/2019 gehen wollen, nimmt allmählich Formen an. TSV-Spartenleiter Dirk-Oliver Kühl hat am Donnerstagvormittag die nächste Verpflichtung bekannt gegeben. Vom Ligakonkurrenten HSG Verden-Aller wechselt Jonah Klimach zu den Grün-Weißen.

Damit läuft in der neuen Serie ein Brüderpaar für die Sieben vom neuen TSV-Trainer Ingo Ehlers auf. Denn auch Jonah Klimachs Bruder Finn Klimach zieht es nach Daverden (wir berichteten). "Jonah ist ein sehr interessanter Spieler. Er ist schnell und zudem technisch versiert", sagte Kühl auf Nachfrage unserer Zeitung. Derzeit ist geplant, dass Jonah Klimach die Lücke schließen soll, die Routinier Daniel Beinker im Rückraum hinterlässt. Laut Dirk-Oliver soll der Zugang auf der Rückraummitte die Zügel im TSV-Angriff in der Hand halten.

In der abgelaufenen Saison kam Klimach sowohl für die Erste Herren als auch in der A-Jugend zum Einsatz. In dem Nachwuchsteam der HSG kam das Nachwuchstalent in 16 Saisonspielen auf insgesamt 59 Tore.