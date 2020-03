Der TSV Daverden hat in diesem Jahr gute Chancen, den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga zu erreichen. Sechs Punkte Vorsprung haben die Grün-Weißen aktuell auf den ersten Abstiegsplatz. Die neue Saison wirft allmählich aber auch schon leichte Schatten. Denn Ingo Ehlers hat längst mit der Kaderplanung für die kommende Spielzeit begonnen. In dieser wird dann auch Lars Koröde Teil des TSV-Kaders sein. Der Linksaußen wechselt vom Landesligisten HSG Verden-Aller nach Daverden.

Während eines Probetrainings habe Koröde ihn von seinen handballerischen Fähigkeiten überzeugt, schilderte Ingo Ehlers. Auf der Position auf dem linken Flügel habe er zudem Handlungsbedarf, erklärte der Trainer. Erik Beuße ist noch für längere Zeit im Ausland, Nilas Junge werde den TSV Daverden nach der Saison aller Voraussicht nach wieder verlassen, „darüber hinaus hat sich Ruben Zeidler dazu durchgerungen, im Sommer seine Laufbahn in der ersten Mannschaft zu beenden“, sagte Ingo Ehlers. „Daher kommt es uns sehr gelegen, dass Lars Koröde zu uns kommen will.“