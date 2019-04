Zuletzt trug Niklas Wehrkamp (links) das Trikot des TV Oyten. (Björn Hake)

Daverden. Mit Niklas Wehrkamp vermelden die Landesliga-Handballer des TSV Daverden ein weiteren Zugang für die kommende Saison. Der 19-Jährige steigt beim designierten Aufsteiger in die Verbandsliga nach einer längeren Pause wieder ein. Zuletzt spielte Wehrkamp in der Jugend des TV Oyten. Die Zeit der „Vampires“ in der Jugend-Bundesliga hatte der Kreisläufer aufgrund einer Kreuzbandverletzung verpasst. Das Handballspielen erlernt hat Niklas Wehrkamp bei der HSG Cluvenhagen/Langwedel. „Von ärztlicher Seite gibt es keine Bedenken, das Knie ist stabil“, erklärt Ingo Ehlers. Niklas Wehrkamp wird im Kader des TSV Daverden neben Boyke Wilkens und Jesper von Salzen dritter Kreisläufer sein. Ingo Ehlers: „Wir gucken mal, wie es geht. Wir können alle nur gewinnen.“

Zuvor hatte Ehlers bereits Sebastian Bohling aus der A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt als Zugang präsentiert. Bohling, der wie Niklas Wehrkamp aus der Jugend des Nachbarn HSG Cluvenhagen/Langwedel hervorgegangen ist, soll beim TSV mit Sören Schmincke und Dennis Emigholz das Torhüter-Trio bilden. Derweil wird mit Nicolas Janssen ein weiterer Keeper zumindest einen Teil der kommenden Saison verpassen. Nachdem sich Janssen beim Training am Knie verletzt hatte, bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Im Rahmen einer eingehenden Untersuchung wurde ein Kreuzbandriss festgestellt.