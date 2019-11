Der TSV Daverden II hatte am Wochenende die Chance, sich fürs Erste einen Platz unter den Top drei in der Handball-Landesklasse der Männer zu sichern. Dafür hätten die Daverdener bei der SG Findorff gewinnen müssen. Dies sollte den Grün-Weißen allerdings nicht gelingen. Die Gastgeber aus Bremen gewannen das Spiel mit 37:33 (16:16). Nun steht Findorff auf Platz zwei, während der von Gerd Meyer trainierte TSV mit einem ausgeglichenen Punktekonto (6:6) auf dem siebten Tabellenplatz steht.

Das Spiel in der Findorffer Bezirkssportanlage war lange Zeit offen. Den besseren Start erwischten zwar die Bremer (7:4), danach entwickelte sich aber eine ausgeglichene Partie. Folgerichtig ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel sollte es bis in die Schlussphase spannend bleiben. Die SG Findorff lag während des zweiten Durchgangs meist knapp vorne, setzte sich aber zunächst nicht entscheidend ab. So war auch in der 58. Minute noch alles für den TSV Daverden II drin, nachdem Lennat Fettin zum 32:34 aus Sicht der Gäste getroffen hatte.

Dann musste die Meyer-Sieben aber doch noch abreißen lassen. Die Gastgeber zogen auf 37:32 davon und entschieden die Begegnung mit diesem Lauf für sich. Ihren letzten Treffer markierten die Findorffer 30 Sekunden vor dem Abpfiff. Das finale Tor der Partie war dann Daverdens Jan-Malte Jodat vorbehalten.