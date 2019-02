Beim deutlichen Sieg gegen Stuhr traf Erik Beuße viermal für Daverden. (Björn Hake)

Langwedel. Es gibt diese Tage, an denen einfach alles passt. Die Handballer des TSV Daverden hatten am Sonnabend solch einen erwischt: 14:0 stand es für die Mannschaft von Trainer Ingo Ehlers im Landesliga-Heimspiel gegen die HSG Stuhr, ehe die Gäste in der 23. Minute ihren ersten Treffer setzten. Am Ende verbuchten die Grün-Weißen einen ungefährdeten 31:11 (19:3)-Erfolg. Seine Sieben sei bereits in der Woche vor der Partie extrem fokussiert gewesen, erläuterte Ehlers. Und dann habe einfach alles geklappt. Ehlers: „Wir haben Glück bei einigen Pfostentreffern, verteidigen extrem gut und spielen unfassbare Pässe in die erste und zweite Welle.“

Direkt nach dem Anpfiff geschah das, was Stuhrs Coach Sven Engelmann unbedingt verhindern wollte. Sein Team tappte immer wieder in die Konterfalle der Gastgeber. „Wir sind richtig vorgeführt worden. Daverden hat uns regelrecht auseinandergenommen“, schilderte der 53-Jährige. 7:0 stand des für den TSV, da versuchte Engelmann mit einer Auszeit zu retten, was nicht mehr zu retten war. Der Tabellenführer hatte sich längst in einen Rausch gespielt. Im zweiten Abschnitt ging es für die Gäste nur noch um Schadensbegrenzung. Aber auch diese wollte nicht wirklich gelingen. Beim 28:8 (52.) durch Linkshänder Jannis Elfers betrug der Abstand 20 Tore. Am Ende, resümierte Ingo Ehlers, sei es aber nur ein Sieg gewesen. Man habe jetzt die beiden schweren Auswärtsspiele bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II und beim TV Schiffdorf vor der Brust.

Bei der HSG Stuhr tauchte am Sonnabend der Name Marvin Rauer auf dem Spielbogen auf. Dieser hatte seinen Pass zuletzt bei der SG Achim/Baden liegen, wo er nicht glücklich wurde. Nun versucht er sein Glück in Stuhr.