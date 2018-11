Simon Bodenstab war Daverdens bester Torschütze. (Björn Hake)

Verden. Auch die HSG Verden-Aller hat in der Handball-Landesliga der Männer den aktuellen Lauf des TSV Daverden nicht stoppen können. 44:30 (22:17) lautete das Resultat am Sonnabend für die Gäste. Am Ende hatten beide Trainer etwas zu kritisieren. „Wir wollten keine 30 Tore kassieren“, meinte Daverdens Ingo Ehlers. In der Abwehr habe man es nicht gut gemacht. Verdens Coach Sascha Kunze wurmten die vielen vergebenen Chancen seiner Mannschaft. „Wir haben über 20 Fehlwürfe. Dann laufen wir nicht richtig zurück und werden dafür ordentlich bestraft.“

Vor der Pause hielten die Hausherren noch ordentlich mit. Erst nach dem 13:14 (21.) durch den starken Youngster Jannik Rosilius (9/1 Tore) gerieten die Verdener deutlicher in Rückstand. Auch mit dem 17:22 zur Pause konnte Kunze noch leben. Nach Wiederanpfiff zogen die Grün-Weißen an und lagen beim 33:23 (42.) erstmals mit zehn Toren in Führung. Bester Werfer in dem Kreisduell war Daverdens Simon Bodenstab mit elf Treffern. Dass die HSG Verden-Aller wegen vieler Zeitstrafen (sechs im zweiten Abschnitt) oft in Unterzahl agieren musste, sei gegen die im Eins-gegen-eins starken Gäste nicht mehr viel drin gewesen, meinte Kunze.

Am Ende gab es für die HSG Verden-Aller zum dritten Mal in Folge keine Punkte. Mit 7:11 Zählern nimmt die Kunze-Truppe Rang neun ein. Beim TSV ist die Tendenz eine andere. Optimale 6:0 Punkte hat Ingo Ehlers mit seinen Männern aus den vergangenen drei Spielen geholt. Und auch die nächste Aufgabe schneit machbar für den Spitzenreiter. Vor eigenem Anhang geht es gegen Spaden.