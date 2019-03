Erzielte den 50. Treffer des TSV Daverden in der Partie gegen den SV Beckdorf II: Erik Beuße. (Björn Hake)

Kurzen Prozess hat der TSV Daverden in der Handball-Landesliga am Dienstagabend mit den Gästen vom SV Beckdorf II gemacht. Das Team von Trainer Ingo Ehlers feierte gegen den nur mit einer Rumpftruppe angetretenen Tabellenzwölften aus dem Landkreis Stade einen 52:19 (27:9)-Kantersieg und strebt damit weiterhin mit großen Schritten dem Aufstieg in die Verbandsliga entgegen.

Das Spitzenspiel wartet

Eine Vorentscheidung könnte bereits am kommenden Sonnabend fallen, wenn die Grün-Weißen in der Langwedeler Schulsporthalle im Topspiel auf den amtierenden Meister VfL Fredenbeck III treffen. Gewinnt die Ehlers-Sieben das Spitzenduell, dann würde sie mit vier Punkten Vorsprung auf die Fredenbecker und den TV Schiffdorf in die letzten fünf Saisonspiele gehen.

Vor dem Match gegen den VfL Fredenbeck III hätte sich Ingo Ehlers etwas mehr Gegenwehr vom Kontrahenten am Dienstagabend gewünscht: „Beckdorf war natürlich kein ernsthafter Prüfstein. Wir müssen jetzt den Ball schön flach halten und schauen, dass wir nach den recht einfachen Spielen wieder Zug reinbekommen.“ Gegen den SV Beckdorf II machte sich auch das Fehlen von drei Spielern – Patrick Tielitz, Finn Klimach und Patrick Bartsch – nicht negativ bemerkbar. Boyke Wilkens und Lajos Meisloh brachten den TSV Daverden schnell mit 3:0 (4.) in Führung. Nach einer Viertelstunde leuchtete bereits ein 13:4 aus Sicht der Gastgeber von der Anzeigetafel. Zur Halbzeit betrug der Abstand dann schon ganze 18 Treffer. Die Gäste waren laut Ingo Ehlers von Beginn an auf Schadensbegrenzung aus.

Diese sollte dem SV Beckdorf II aber auch nach dem Seitenwechsel nicht gelingen. Ab dem 40:16 (46.) durch Ole Fastenau nahm der Spitzenreiter die 50-Tore-Marke ins Visier. Zweieinhalb Minuten vor dem Abpfiff war es dann auch soweit: Erik Beuße hieß der Torschütze zum 50:19. Lajos Meisloh und Jannis Elfers trafen bei dem munteren Torewerfen zweistellig. Beide Akteure brachten es auf elf Treffer.