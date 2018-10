Simon Bodenstab verlor mit Daverden in Brinkum. (Björn Hake)

Brinkum. In der Handball-Landesliga der Männer hat der TSV Daverden den Sprung auf Platz eins der Tabelle durch eine 27:31 (15:14)-Niederlage bei der HSG Stuhr verpasst. Für die mit drei Heimsiegen in die Saison gestarteten Gäste war es im vierten Spiel die erste Niederlage. „Wir leisten uns in der entscheidenden Phase einfach zu viele Fehler und lassen bestimmt 15 klare Chancen liegen“, fasste TSV-Coach Ingo Ehlers die 60 Minuten zusammen.

Bis zum 18:17 durch den Patrick Bartsch war nicht abzusehen, wer die Begegnung für entscheiden würde. Mehrfach wechselte die Führung. Als Meik Schäfer dann aber einen Zwischenspurt der Hausherren mit dem Treffer zum 22:18 abgeschlossen hatte, war die HSG Stuhr auf die Siegerstraße eingebogen. Näher als bis auf drei Tore kam der TSV Daverden nicht wieder heran.

Die Ehlers-Sieben war in dem Spitzenduell der beiden Aufstiegsaspiranten durch Lajos Meisloh mit 1:0 in Führung gegangen. Den knappen Vorsprung nahmen die Grün-Weißen später auch mit in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang stellte Sven Engelmann, Trainer der HSG Stuhr, Daverdens Simon Bodenstab mit Oliver Link einen Sonderbewacher an die Seite. Er habe nicht gedacht, dass sich sein Angriff mit dieser Maßnahme derart schwertun würde, sagte Ingo Ehlers. Wie so oft in dieser Saison wurde auch das Top-Spiel nur von einem Schiedsrichter geleitet. Dieser hatte Stuhrs Stefan Pfüller nach einem Laufduell mit Ole Fastenau bereits nach etwa einer Viertelstunde mit einer direkten Roten Karte vom Feld geschickt. Als Nachteil sollte sich die harte Entscheidung nicht erweisen, da ab dann Oliver Link das Kommando auf dem Feld übernahm.