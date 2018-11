Erik Beuße traf bei Daverdens Auswärtssieg neunmal. (Björn Hake)

Sulingen. Mit einem ungefährdeten 37:23 (16:10)-Erfolg beim TuS Sulingen ist der TSV Daverden in der Handball-Landesliga der Männer an die Tabellenspitze gesprungen. Nach neun Spielen geht es in der Liga in der oberen Region allerdings sehr spannend zu. Neben dem TSV Daverden weisen auch der TV Schiffdorf und die HSG Stuhr 14:4 Punkte auf.

Beim TuS Sulingen hatte Trainer Hartmut Engelke mit Jan Mohrmann den Haupttorschützen der vergangenen Saison reaktiviert – helfen sollte dies dem Verbandsliga-Absteiger aus dem Landkreis Diepholz jedoch nicht. Nur ein einziges Mal lag der TuS in der Partie vorne – beim 1:0 gleich zu Beginn. Danach übernahmen die von Ingo Ehlers trainierten Gäste das Kommando. Sechs Minuten vor der Halbzeit betrug der Vorsprung der Kreisverdener nach einem Treffer von Rechtsaußen Patrick Bartsch bereits sieben Toren (15:8). Sören Schmincke habe überragend gehalten und über die Außen habe seine Mannschaft eine gute Quote gehabt, lobte Ehlers. Unter dem Strich sei es aber ein „komisches Spiel“ gewesen. Besonders in der zweiten Halbzeit, schilderte der Coach, hätten sich die Gastgeber zunehmend an den Schiedsrichtern aufgerieben und viele Zeitstrafen kassiert. Ingo Ehlers: „Wir hatten so leichtes Spiel und haben viel über außen getroffen.“

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff hatte Ole Fastenau die Gäste beim 23:13 erstmals mit zehn Toren in Führung gebracht. Am Ende betrug die Differenz dann satte 14 Treffer. Am kommenden Sonnabend müssen die Daverdener ihre Spitzenposition im Kreis- und Nachbarschaftsduell verteidigen. Die Grün-Weißen müssen die kurze Fahrt zur HSG Verden-Aller antreten.