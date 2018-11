War rundum zufrieden: Daverdens Trainer Ingo Ehlers. (Björn Hake)

Langwedel. Für ein Derby war die Begegnung zwischen dem TSV Daverden und dem TV Oyten sehr fair. Während der 60 Minuten gab es nur eine einzige Zeitstrafe – und zwar für die Landesliga-Handballer aus Oyten. Das faire Spiel wurde am Ende zudem von der besseren Mannschaft gewonnen. Der gastgebende TSV gewann souverän mit 29:20 (15:9) und mischt weiter ganz weit vorne mit. Aktuell ist die Mannschaft um Trainer Ingo Ehlers Tabellenzweiter.

Der Coach des Siegerteams war nach dem Spielende – wie sollte es auch anders sein – hochzufrieden mit seiner Sieben. Seine Spieler hätten seine Vorgaben umgesetzt. „Wir streben immer danach, den Gegner zu Fehlern zu zwingen, um dann mit Gas nach vorne zu spielen“, sagte Ehlers. Genau das sei seinem Team gegen den TV Oyten gelungen. Nur in der Anfangsphase taten sich die Gastgeber ein wenig schwer. Nach 17 Minuten stand es 6:6. „Wir haben anfangs ein paar Hundertprozentige nicht genutzt“, sagte Ingo Ehlers. „Zum Glück ist es besser geworden.“ Mit zunehmender Spielzeit wurden die Grün-Weißen immer treffsicherer. Daher führte Daverden in der 26. Minute auch schon komfortabel mit sieben Toren – 14:7. Im weiteren Verlauf der Partie waren die Gäste nicht in der Lage, den Abstand entscheidend zu verkürzen.

„Nach der ersten Viertelstunde hatten wir ein paar Lattentreffer dabei“, sagte Oytens Trainer Jürgen Prütt. „Das hat Daverden ausgenutzt und ist über die erste und zweite Welle zu einfachen Toren gekommen. Das hat der Gegner wirklich gut gemacht. Bei uns hat hingegen die Sicherheit hin und wieder gefehlt.“ Es gebe aber dennoch keinen Grund, um allzu enttäuscht zu sein. „Wir liegen noch immer im Soll. Die Stimmung in der Mannschaft ist nach dieser Niederlage nicht schlecht.“

Ingo Ehlers gefiel nicht nur das Tempospiel seiner Mannschaft. Auch die Abwehr habe einen sehr guten Job gemacht. „Unser Innenblock mit Simon Bodenstab, Boyke Wilkens und später mit Jesper von Salzen war richtig stark. Der gegnerische Kreisläufer wurde von ihnen sehr gut zugestellt“, lobte der Trainer das Trio für seine Defensivarbeit. „Gut war auch, dass meine Mannschaft die Konzentration über 60 Minuten hochgehalten hat.“