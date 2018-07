Verbuchte gegen seinen Ex-Klub einen Sieg: Arbergens Coach Thomas Panitz. (Hake)

Sottrum. Der TSV Daverden spielt beim Autohaus-Cup des TV Sottrum lediglich um Platz fünf. Die Gruppenphase bei dem Handball-Turnier ist zu Ende und die Mannschaft von Neu-Coach Ingo Ehlers verpasste den Halbfinaleinzug aufgrund einer etwas unerwarteten Niederlage. Der Landesligist musste sich nämlich mit 23:27 (12:14) der SG Arbergen-Mahndorf (Landesklasse) beugen. Somit setzte sich letzten Endes doch der Favorit in der Gruppe 2 durch, der Oberligist TuS Rotenburg. Auf Rang zwei folgte die Spielgemeinschaft von Daverdens Ex-Coach Thomas Panitz vor dem TSV und dem TV Langen, der nur an einem Spiel teilgenommen hatte.

Dass die Daverdener am Ende eine Niederlage einzustecken hatten, daran hatte Keeper Dennis Emigholz die geringste Schuld. „Was die beiden Torhüter für Bälle gehalten haben, war unglaublich. Jeder hat mindestens zehn Hundertprozentige pariert“, staunte Turnierorganisator Ulf Leipnitz. Emigholz’ Pendant auf Arberger Seite hört auf den Namen Jörn Anders. So ausgeglichen die Bilanz der parierten Würfe der Keeper war, so ausgeglichen gestaltete sich auch der Großteil der Partie. Dass Arbergen-Mahndorf lediglich in der Landesklasse daheim ist, war wie schon bei der knappen Niederlage gegen Rotenburg nicht erkennbar. Im Gegenteil, am Ende zeigte sich die klassentiefere gar als die abgeklärtere Mannschaft. Denn am Ende entschied die Partie laut Ulf Leipnitz, „dass Daverden zwei-, dreimal zu früh abschloss“. Die SG blieb hingegen ruhig und stellte in der Schlussphase von 23:23 auf 27:23.

In Gruppe 1 endete das Duell um den dritten Rang zwischen dem TV Sottrum und der SG Findorff negativ für die Gastgeber – 26:31 (14:15). „In einer Phase von rund 20 Minuten war Sottrum mit dem Kopf einfach nicht da“, analysierte Leipnitz. Im Spiel um Platz fünf treten die Sottrumer dennoch an. Der Grund: Die SG Findorff sagte nun fürs Wochenende ab. Kurzum wurde festgelegt, dass das Spiel um Platz sieben entfällt, da der TV Langen ebenfalls seine Teilnahme abgesagt hatte. Nun werden alle Platzierungsspiele am Sonntag ausgetragen. Im Spiel um Platz fünf trifft der TV Sottrum auf den TSV Daverden. Die Halbfinals am Freitag tragen der ATSV Habenhausen II gegen die SG Arbergen-Mahndorf und die SG Achim/Baden II gegen den TuS Rotenburg aus.