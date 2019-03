Der TSV Daverden kann bereits den ersten Zugang für die kommende Saison präsentieren. Der Handball-Landesligist, der derzeit die Spielklasse anführt und sich dementsprechend anschickt, in der kommenden Spielzeit in der Verbandsliga Nordsee zu starten, hat Sebastian Bohling verpflichtet. Das bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung Daverdens Abteilungsleiter Dirk Kühl am Dienstag. Bohling steht derzeit noch in Diensten des A-Jugend-Bundesligisten SG HC Bremen/Hastedt.