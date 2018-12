Steuerte gleich zwölf Treffer zum Erfolg über Bützfleth/Drochtersen bei: Daverdens Lajos Meisloh. (Björn Hake)

Drochtersen. Die Handballer des TSV Daverden bleiben in der Landesliga in der Erfolgsspur. Auch die HSG Bützfleth/Drochtersen vermochte den Lauf der Männer von Trainer Ingo Ehlers nicht zu stoppen. Mit 33:28 (18:14) gingen die Punkte an den Spitzenreiter aus dem Südkreis.

Seine Mannschaft habe es an der Unterelbe über 60 Minuten nahezu perfekt durchgezogen, sah Coach Ehlers eine konzentrierte Vorstellung seiner Schützlinge. Auch durch eine doppelte Manndeckung gegen Simon Bodenstab und Ole Fastenau habe sich seine Mannschaft nicht aus der Spur bringen lassen, schilderte Ehlers. Apropos Ole Fastenau: Dem ehemaligen Morsumer glückte sein bis dato bestes Spiel im Trikot des TSV Daverden. Fünfmal war der Rückraumlinke der Gastgeber aus dem Feld heraus erfolgreich.

Schlussendlich war es ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg für die Daverdener. Lajos Meisloh (12/8 Tore) und Fastenau hatten die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht. Nach sieben Minuten stand es bereits 7:2 für die Ehlers-Crew. Eng sollte es im weiteren Spielverlauf nicht mehr für den Gastgeber werden. Im zweiten Abschnitt bauten Daverden seine Vier-Tore-Führung, die zur Halbzeit bestand hatte, auf sieben Treffer aus – 28:21 (48.). „Es läuft“, zeigte sich Ingo Ehlers zufrieden.

Für den TSV Daverden geht es in diesem Jahr nun am kommenden Sonnabend, 15. Dezember, noch abschließend gegen den SVGO Bremen. Das Kellerkind aus der Hansestadt sendete an diesem Wochenende mit einem 38:38 bei der HSG Stuhr ein Lebenszeichen. Man sei gewarnt, sagt Ehlers. „Wir dürfen Grambke keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen“, richtete Ingo Ehlers mahnende Worte an seine Mannschaft.