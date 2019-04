Landesliga Männer: Der TSV Daverden ist fast am Ziel. Drei Punkte aus den letzten drei Spielen und die Grün-Weißen sind in der kommenden Saison wieder ein Teil der Verbandsliga. Im vorletzten Auswärtsmatch der Spielzeit bekommt es die Sieben von Coach Ingo Ehlers mit einem Klub zu tun, der sich am Ende der Serie freiwillig aus der Landesliga zurückzieht. Es geht nach Bremerhaven zum TV Spaden. Sportlich hätten die Männer aus der Seestadt die Klasse wohl gehalten. „Es war in diesem Jahr nicht immer einfach. Einige Akteure sind beruflich stark eingebunden, andere wollen den Aufwand nicht mehr betrieben“, erläutert Jörg Muszynski, der Trainer des TVS. Das Hinspielergebnis – 40:19 für Daverden – sei nicht aussagekräftig, warnt Ingo Ehlers. „Drücken wir unser Spiel gegen den körperlichen starken Gegner durch, gewinnen wir“, glaubt der Coach an seine Crew.

Anpfiff: Sonnabend um 18 Uhr in Bremerhaven