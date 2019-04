Landesliga Männer: In der Vorwoche musste der TSV Daverden beim 31:31 in Oyten einen Mini-Dämpfer im Kampf um den Aufstieg hinnehmen. Da der TV Schiffdorf zudem überraschend beide Punkte vom Vorjahresmeister VfL Fredenbeck III entführt hat, gehen die Grün-Weißen mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf den TVS in die letzten vier Saisonspiele. Das vergangene Wochenende sei definitiv anders verlaufen als erhofft, blickt Ingo Ehlers zurück. Nun liegt der Fokus aber auf den kommenden Gegner. Dieser kommt ebenfalls aus der Nachbarschaft und heißt HSG Verden-Aller. „Das Spiel in Oyten hat uns doch ein wenig verunsichert. Jetzt gilt es zurück in die Erfolgsspur zu finden“, erläutert Ehlers. Verzichten muss der Coach im Derby auf Patrick Tielitz, Fynn Klimach und Jannis Elfers. Für Letzteren rückt Patrick Bartsch in den Kader. Nach drei Siegen in Folge können die Gäste in der Langwedeler Schulsporthalle indes befreit aufspielen. Mindestens 4:4 Punkte wolle man aus den letzten Spielen noch holen, sagt Sascha Kunze. Der HSG-Trainer muss auf Jannik Rosilius (verletzt) und Björn Fechner (Urlaub) verzichten.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Langwedel